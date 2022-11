Lione è diventata la prima città a designare uno spazio per il commercio equo e solidale

Vera López, consulente per il benessere e la gioventù del Comune di Leon, ha scoperto questa mattina il monolite che dà il nome a quello che sarà il Parco Fieristico di oggi, situato su Plácido Herrero de Prado, facendo di Leon la prima città spagnola a designare uno spazio di commercio equo e solidale.

L’assessore ha confermato che “la nostra città è stata riconosciuta come ‘Città del commercio equo e solidale’ dal 2011 grazie al soddisfacimento dei cinque criteri di eccellenza richiesti per ottenere questo titolo dal Coordinatore statale delle città del commercio equo e solidale”.

Lopez ha aggiunto che la sesta condizione doveva ancora essere soddisfatta, designando uno spazio in città per il commercio equo e solidale come è stato fatto oggi. A questo proposito, ha ricordato che la sessione plenaria del Consiglio comunale di Lione ha approvato il 28 ottobre questa distinzione, che oggi è diventata una realtà.

“È giusto che ci incontriamo oggi in questo giardino – ha affermato il cancelliere.

Vera López è stata accompagnata all’evento dai consiglieri del Comune di León, dai membri del gruppo di lavoro del commercio equo della città, dal presidente del Commercio Justo e dalla coordinatrice statale per il commercio equo e solidale Marta Mangrani.