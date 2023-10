Lionel Messi avrà il suo spazio interattivo dedicato al calcio e alla sua carriera personale

Il primo spazio interattivo dedicato alla stella del calcio Lionel Messi, “The Messi Experience. Un sogno diventato realtà”. Un sogno diventato realtà) inizierà a Miami nell’aprile 2024 e scoprirà “l’uomo dietro la leggenda”, hanno annunciato gli organizzatori.

È il primo e unico progetto nel suo genere finora e contiene molteplici spazi e attività interattive in cui sono presenti i visitatori “Saranno immersi in un viaggio che li porterà lungo il percorso di Messi”, Dalla sua infanzia a Rosario, in Argentina, fino ad oggi, secondo un comunicato diffuso.

“Una storia di dedizione, sogni d’infanzia e trionfi, che ti permetterà di scoprire l’uomo dietro la leggenda.” Aggiunge una nota su questa mostra dedicata agli argentini “10” che aprirà al Regatta Port, nel quartiere Coconut Grove di Miami, e che è coprodotta da Primo Entertainment e Moment Factory.

Nella mostra interattiva, i fan del campione del mondo saranno immersi, come mai prima d’ora, e accanto alla sua personalità, in dieci esperienze fisiche e digitali, dentro e fuori dal campo.

La mostra ripercorrerà i suoi primi anni nella sua città natale, Rosario, così come il suo arrivo e la sua carriera al Barcellona, ​​​​e la vittoria della Coppa del Mondo 2022 con l’Argentina.





Lionel Messi festeggia il suo titolo ai Mondiali del Qatar 2022. /Francia Agenzia di stampa

Inoltre, i tifosi di Messi potranno simulare il suo piano di allenamento in campo con aggiornamenti del tabellone in tempo reale; Scatta un selfie virtuale con i giocatori di calcio e chatta anche con loro grazie all’intelligenza artificiale (AI).

“Durante la mia carriera, ho sempre cercato di ispirare e connettermi con le persone attraverso la mia passione per il calcio. “Questa esperienza offrirà un’opportunità unica per rivivere i momenti più indimenticabili e provare le emozioni che hanno segnato il mio percorso”, ha dichiarato Messi nel comunicato.

La stella argentina fa parte del club dell’American League Inter Miami dal 2023 e attualmente vive nel sud della Florida.

“The Messi Experience: A Dream Come True” aprirà le sue porte al pubblico nell’aprile 2024 e rimarrà esposta in questa città situata nel sud della Florida (USA) per un periodo limitato prima di proseguire in altre città del mondo.