Lionel Messi è tornato a Parigi per unirsi al Paris Saint-Germain

Il capitano della nazionale argentina Lionel Messi è arrivato, martedì, nella capitale francese, dove tornerà al Paris Saint-Germain, dopo essere stato incoronato campione del mondo.

gioco 1:09 I 10 della nazionale argentina hanno ricevuto l’affetto dei tifosi che aspettavano i loro voli.

La star argentina Rosario è partita lunedì sera sul suo jet privato con la sua famiglia dopo un meritato periodo di riposo dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar il 18 dicembre.

L’allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha annunciato che Messi tornerà ad allenarsi tra il 2 e il 3 gennaio, Dopo aver festeggiato il Natale e il Capodanno con la sua famiglia a Rosario, nella provincia di Santa Fe.

Senza il suo 30esimo numero, il Paris Saint-Germain ha ripreso la competizione con una vittoria per 2-1 sullo Strasburgo il 28 dicembre, ed è caduto il 1° gennaio, perdendo 3-1 durante la sua visita al Lens, ma è rimasto in vantaggio nel campionato francese.

Dovrebbe tornare al suo posto di titolare l’11 di questo mese, quando il Paris Saint-Germain ospiterà l’Angers nel 18° turno del campionato francese.

Sono finiti i giorni di festa e di giubilo, dopo che è stato salutato come un eroe dal popolo argentino vincendo la Coppa del Mondo per la terza volta e ottenendo finalmente il trofeo più sognato.

prima di partire, I vicini del Kentucky Club de Campo, il quartiere privato dove si trova la sua casa a Rosario, gli hanno regalato un libro di autografi con lettere d’affetto. Congratulazioni per i suoi successi in Qatar, secondo quanto ha detto EFE Direttore della sede, Juan Felix Rossetti.

Nonostante la consegna di questo regalo sia avvenuta in maniera riservata, i parenti del calciatore hanno annunciato la consegna della copia al pubblico attraverso due immagini all’interno della propria abitazione.

“Grazie per il tuo prezioso impegno e dedizione allo sport e per aver rappresentato la nostra amata nazione nel mondo in modo così glorioso. Grazie per il tuo talento e disciplina, per aver indossato la perfetta maglia argentina, per averci fatto gonfiare di orgoglio. Congratulazioni Leo! A tu e tutto il team! Un caloroso abbraccio di benvenuto alla tua adorabile famiglia,” Esprime uno dei messaggi sulla copertina del libro.