L’iPad più premium di Apple segna il suo più grande sconto in quasi un anno

Il suo schermo da 8,3 pollici lo rende facile da usare con una mano ed è molto robusto. È praticamente unico nel suo genere

I marchi hanno in gran parte lasciato da parte i tablet inferiori a 10 pollici, sebbene esista ancora un mercato per loro. La maggior parte delle opzioni disponibili sono entry level o di fascia media e, tuttavia, non dispongono di potenza iPadmini (2021) Non ha questo problema e il suo prezzo su Amazon è sceso a 569€, il prezzo più basso da quasi un anno.

Acquista il tablet Apple iPad Mini al miglior prezzo

Con un prezzo di vendita consigliato di 649 euro presso l’Apple Store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, l’iPad mini di sesta generazione con 64GB di memoria interna è disponibile su Amazon con uno sconto del 12% che lo porta a 569 euro. anni mesi. presuppone a Risparmia 80 euro.

iPad mini di sesta generazione È un tablet molto speciale perché non ci sono praticamente alternative. Sì in termini di dimensioni, ma non in termini di potenza (il Lenovo LEGION Y700 sarebbe il suo principale concorrente, ma non viene venduto al di fuori dei mercati asiatici e bisogna ricorrere all’importazione e all’utilizzo di software non ufficiale per accedere al Play Store).

Io ho Display LCD IPS Retina liquido da 8,3 pollici In formato 3:2 con una luminosità di 500 nit e una risoluzione di 1.488 x 2.266 pixel. Il pannello è dotato di protezione antigraffio e rivestimento oleorepellente per ridurre i segni delle impronte digitali con l’uso.

unire Chip A15 bionicoÈ lo stesso dispositivo utilizzato dall’azienda con iPhone 13 e iPhone 14, accompagnato da 4 GB di RAM per eseguire facilmente il sistema operativo iPadOS 17, app compatibili e videogiochi Apple Arcade. Viene fornito con 64 GB di memoria interna per foto, video e altri file.

Ha una fotocamera principale da 12 megapixel e un’altra fotocamera frontale da 12 megapixel. Ultra grandangolare da 12 MP con cornice centrale per videochiamate di alta qualità. Include compatibilità USB-C 3.1 ad alta velocità Porta di visualizzazioneOltre al sensore di impronte digitali Touch ID situato sul pulsante di blocco.

