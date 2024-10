L’iPhone ha salvato vite umane negli Stati Uniti durante l’uragano Helen: questo è il momento clou

Gli utenti che hanno accesso a questa funzionalità la utilizzano per comunicare con i propri cari. (X:matt_vanswl)



Durante il passaggio Uragano Helenattrezzo iPhone Dimostrato di essere fondamentale per la sicurezza dell’utente. Si tratta della funzionalità di messaggistica satellitare disponibile in iOS 18 per i dispositivi a partire da iPhone 14, che ha permesso a molte persone di rimanere in contatto durante un evento meteorologico.

Sulla piattaforma, inoltre, lo stesso utente ha raccomandato ai residenti di Tampa Bay di aggiornare i loro iPhone in preparazione all’arrivo dell’uragano Milton.

L’uragano Helen ha interrotto la corrente elettrica e la rete di telefonia mobile nelle zone più colpite, rendendo difficili le comunicazioni durante l’emergenza.

Date queste limitazioni, la tecnologia di messaggistica satellitare integrata nei dispositivi che eseguono il nuovo sistema operativo Apple, iOS 18, È diventato uno strumento importante per superare le limitazioni delle comunicazioni causate dal percorso distruttivo dell’uragano.

Questa funzionalità ha consentito agli utenti di rimanere connessi anche senza la copertura di rete tradizionale, essenziale per il coordinamento e la sicurezza nelle aree colpite.

Su X, @matt_vanswl ha condiviso:

“Non sono mai stato più grato di essere un utente iPhone. A causa della mancanza di un servizio cellulare, tutti ad Asheville, Carolina del Nord, con iOS 18 sono ora in grado di inviare e ricevere messaggi utilizzando la messaggistica satellitare. Questo sta letteralmente salvando la vita di @Apple .”

Nel post, un altro utente di nome @nickjdonaldson1 ha commentato: “Probabilmente la funzionalità più importante degli iPhone di cui la gente dimentica l’esistenza.”

A causa dell’arrivo dell’uragano Milton, @matt_vanswol ha osservato:

“Un messaggio amichevole da Asheville a tutti coloro che risiedono a Tampa Bay: PAggiorna il tuo iPhone a iOS 18 prima di #Milton Arriva mercoledì sera. “I nuovi messaggi satellitari potrebbero letteralmente salvarti la vita.”

Secondo la pagina di supporto di Apple, è necessario che l’utente esegua test di connettività satellitare sul proprio iPhone seguendo questi passaggi:

Apri l’app Impostazioni e vai su App. Vai su “Messaggi”. Fare clic su “Dimostrazione”.

Una volta completata la demo è necessario attivare iMessage. “Per utilizzare iMessage tramite satellite, è necessario attivarlo prima di perdere la copertura cellulare o WiFi”, osserva Apple.

Seguendo precauzionalmente questi due semplici passaggi, i messaggi satellitari verranno attivati ​​automaticamente quando l’utente non dispone di una connessione mobile o di accesso al WiFi.

“Quando il tuo iPhone rileva che non hai copertura cellulare o WiFi, ti avvisa: Nella schermata di blocco riceverai un messaggio che ti informa che puoi inviare e ricevere messaggi via satellite. Altrimenti, riceverai una notifica per utilizzare i messaggi satellitari quando apri l’app Messaggi.

Inoltre, collegandosi al satellite, gli utenti possono inviare SMS ai servizi di emergenza tramite la funzione Messaggi SOS Emergenza via satellite, richiedere assistenza in caso di problemi al veicolo tramite Assistenza stradale satellitare e condividere la propria posizione utilizzando la funzione Trova la mia via Satellite.

