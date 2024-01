Alcuni panamensi hanno affermato che il presidente dell'Ippodromo Raymond dovrebbe trasferirsi dal distretto di Juan Díaz, provincia di Panama “proprio come Rommel Fernández”, per dare “più ossigeno” sia ai tifosi che ai piloti.

“È ora di spostarlo, poiché in questo spazio si possono costruire altri centri sportivi”, ha osservato Armando Hernandez. La nuova sede potrebbe aiutare l'intera famiglia equestre ad avere maggiori risorse, perché sebbene ci siano piani per migliorare le strutture storiche, i loro attuali gestori sembrano incapaci di sfruttare ciò che hanno.

Per Bartolomé Mafla Herrera, della Panama Thoroughbred Racing Owners Association (Apocaba), in questo momento “i premi assegnati sono molto bassi rispetto ai costi che proprietari e allevatori devono (affrontare), quindi” bisogna attrarre più investitori e scommettitori di quanti ce ne sono.” .

Il leader equestre ha ammesso che la società di gestione dell'ippodromo non ha fatto abbastanza per elevare il profilo dell'equitazione o cercare di rendere l'attività più attraente in quel luogo: “Non è che non vogliono farlo, è che non possono .” Ciò è dovuto alle limitate risorse a loro disposizione”.

Per legge, lo stato panamense fornisce un sussidio di 4 milioni di dollari all'anno all'ippodromo per la distribuzione dei premi (2 milioni ogni 6 mesi). Secondo il Gaming Control Board del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ippodromo genera profitti che vanno dai 700 agli 800mila dollari al mese, ovvero circa 8 milioni di dollari all'anno, suddivisi in tasse per lo Stato e una percentuale per i sindacati equestri e l'azienda. vendita.

Da più di quattro decenni, lo Stato gestisce lo Stadio Guandinho Oval, dopo quasi due anni di interruzione di trattative con diverse società internazionali, dall'ottobre 2005, Hípica de Panamá, SA, filiale del Gruppo Codere, multinazionale spagnola che, guarda caso, gestisce i Giochi, ha assunto la gestione del presidente Raymond Hippodrome per un periodo di 20 anni, salvo proroga.