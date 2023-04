L’Iran afferma il suo impegno a proteggere le sue navi commerciali

Al-Sayyari ha avvertito che non avrebbero permesso alcun attacco alle navi e ha difeso la presenza della marina iraniana in acque internazionali.

Inoltre, ha sottolineato che per proteggerla, questa nazione deve essere presente in tutti i mari.

Ha descritto la sicurezza come necessaria per il corretto utilizzo delle risorse marine e ha osservato che il lavoro di sorveglianza di circa 5.000 navi è essenziale, secondo le dichiarazioni trasmesse dalla TV locale Channel 1.

Siamo stati in grado di scortare 5.000 petroliere commerciali e petroliere durante lo stesso periodo in cui la pirateria ha avuto luogo nel Golfo di Aden. In questo modo evitiamo di incidere sull’economia del Paese”.

Sayyari ha sottolineato che la marina iraniana naviga in tutto il mondo, aderendo alle regole internazionali, senza invadere lo spazio di altri paesi.

“Non permetteremo che le nostre navi mercantili vengano attaccate”, ha detto, nel contesto dell’attacco a una nave persiana nel Mare di Oman da parte della “Advantage Suite” battente bandiera delle Isole Marshall, che è stata sequestrata e confiscata mentre stava navigando.

Oggi la televisione iraniana ha pubblicato le prime immagini del sequestro della nave, salpata dal Kuwait, diretta in Texas, negli Stati Uniti.

A seguito dell’incidente e dopo la collisione, diversi membri dell’equipaggio della nave iraniana sono rimasti feriti e due di loro sono ancora dispersi dopo essere caduti in mare.

