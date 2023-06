L’isola italiana di Lampedusa accoglie 600 migranti nelle ultime 24 ore

isola italiana Lampedusa (Sud) ha ottenuto 600 Immigrati Viene da Nord Africa Nelle ultime 24 ore gli sbarchi sono aumentati, con le autorità del Paese che hanno trattenuto due imbarcazioni Umanità per aver violato il suo ordine di immigrazione.

Bel tempo e condizioni in miglioramento Navigazione ha aumentato il numero di visitatori di Isola a sud ItaliaLo scorso aprile ha registrato il maggior numero di sbarchi con oltre 3.000 arrivi in ​​sole 48 ore.

clicca per ingrandire cadere.

Venerdì alle dieci arrivarono sull’isola RaduniE altri tre sabato mattina Barche Inoltre, con passeggeri provenienti da Mali, Sierra Leone, Benin, Costa d’Avorio, Guinea, Sudan e Camerun.

Poiché si prevede che altre navi continuino ad arrivare, traboccherà Centro Accoglienza A Lampedusa, che ha una capienza di sole 400 persone, le autorità hanno iniziato a ricollocare 360 ​​persone. Porto Empedoclesull’isola Sicilia.

L’alloggio, rivelatosi inadeguato ad accogliere i richiedenti asilo, sarà d’ora in avanti gestito dall’amministrazione. Croce Rossa Italiano dopo 15 mesi di gestione da cooperative sociali Padia GrandeLa mancanza di coordinamento da parte del governo italiano è stata molto criticata.

Le barche di soccorso sono state multate per aver fornito soccorsi

Nel frattempo, il Ufficiali Gli italiani ce l’hanno impedendo Venerdì due navi umanitarie non hanno rispettato il loro ultimo ordine di immigrazione: MareGo attraccare a Lampedusa invece che in un porto lontano; E questo Occhio di mare 4 Per aver effettuato due soccorsi di fila prima dell’atterraggio Ortone (Centro).

La nave ONG Tedesco MareGo ha sfidato le autorità italiane questo venerdì e ha deciso di sbarcare 36 migranti invece di recarsi al porto di Lampedusa. Trapani32 ore di navigazione.

“Non è giusto continuare così tante ore Navigazione Per quanto riguarda il benessere Persone soccorse E la nostra squadra”, ha ragionato la Ong.

Da parte sua, la nave Sea I4 è arrivata al porto di Ortona, in Germania mare Adriatico17 passanti sono stati salvati e assegnati a lui dalle autorità Libia E un altro secondo di 32 Immigrati Le persone che hanno viaggiato in barca a Pattuglia Italiano.

Sea I4 ha spiegato di aver ricevuto un avviso di un disastro in mare Il Mar Mediterraneo e verso la loro dimora, come guardia Costiera Gli italiani hanno atteso che entrasse nella zona di recupero del proprio talento prima di prestare Aiuto.

“Alla successiva violazione, viene ordinato il sequestro (della nave). Il governo non concederà il controllo confine e salvataggio su navi private, contrassegnate Straniero e finanziamento Fondi Esteri“, ha detto da parte sua il sottosegretario all’Interno, Nicola Moltenisui loro social network.

🔴 invertire tendanza ange su sparchi immigrati.

dopo IL #PianoVaccinale EHI #ricompensa Dobbiemo inverte la tenda anche sugli #Sparkly. Non si può chiedere #Sacrificio Brutto #Italiano Intanto sbarcare e io possiamo trattenere l’immigrazione #Abuso. pic.twitter.com/H6uM0o330y —Nicola Molteni (@NicolaMolteni) 14 marzo 2021

Incarico Porti Stare via, a volte giorni di distanza, è una pratica comune per il dirigente Georgia MeloneyÈ stato annunciato all’inizio dell’anno a Ordinanza sull’immigrazione Impedisce inoltre alle navi umanitarie di completarne più di una Recupero continuò il suo viaggio.

Finora nel 2023 sono arrivate nel Paese più di tre volte più persone rispetto allo scorso anno, per un totale di 50.405, rispetto alle 19.692 del 2022, secondo gli ultimi dati ufficiali. del Ministero dell’Interno Italia aggiornata al 1 giugno.