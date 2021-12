L’Italia accetta le regole dello “smart work” nel settore privato attraverso EFE

Le aziende dovrebbero impegnarsi a facilitare l’accesso a questo tipo di lavoro per i disabili, e utilizzare questo metodo come misura di adattamento.

Il godimento di un “lavoro intelligente” non preclude i diritti sindacali e non influisce sul livello di responsabilità per la retribuzione o la posizione.

Se non concordato per iscritto, il datore di lavoro metterà a disposizione le necessarie attrezzature tecniche e informatiche, e il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni o le malattie causate da rischi sul lavoro al di fuori delle strutture dell’azienda.

In condizioni di sicurezza e riservatezza, il lavoratore può identificare liberamente dove sta svolgendo il proprio lavoro, ma i contratti collettivi possono indicare quali posizioni non sono adeguate.

Lo “smart work” è volontario e subordinato alla firma di un contratto personale, ma se il lavoratore si rifiuta di svolgere il proprio lavoro in questo modo, non può essere licenziato o rimproverato.

L’Italia vede in questo un passo importante per formalizzare una realtà che si è diffusa notevolmente durante le epidemie e che può dipendere in particolare da alcuni settori.

Il ministero del Lavoro italiano in una nota ha annunciato che i sindacati e i datori di lavoro sostengono il codice di condotta nazionale, che include linee guida per regolamentare questo sistema di lavoro, iniziato con l’epidemia.

ROMA, 7 dic. (.) .- Il governo italiano e gli agenti sociali hanno raggiunto oggi un accordo sulle norme che disciplinano il “lavoro intelligente” nel settore privato, in cui il datore di lavoro fornirà le apparecchiature tecniche o informatiche necessarie per disconnettersi.

