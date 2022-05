L’Italia andrà in Qatar 2022 invece che in Ecuador? Alla FIFA continuano le polemiche

Cristobal Morales

Corruzione in giro Allineamento improprio fatto dall’Ecuador Dopo che è stato rivelato che stavano continuando diversi turni di qualificazione Il Cile non è più un’opzionen invece dei prossimi sudamericani Coppa del Mondo Qatar 2022.

Trattative tra Conmebol e FIFA Ogni giorno diventano molto nervosi e possono aiutare la squadra campione d’Europa Italia del Qatar. Il più alto organo di governo del calcio mondiale Lo ha annunciato Non solo consentito in Ecuador, ma Conmebol in generaleQuindi il suo posto sarà automaticamente occupato dalla squadra che si trova al primo posto nella classifica FIFA che non si qualifica per la Coppa del Mondo.

Ricorda quella scelta L’Ecuador ha schierato Byrne Castillo in otto partite nel turno di qualificazione, Colombiano di nascita, non ha mai completato il suo processo di naturalizzazione per ottenere la nazionalità del caffè. Il Cile, sotto le vittime, ha raccolto le prove che Castillo aveva falsificato i documenti e ha trovato un altro membro della squadra che potrebbe incolpare un altro giocatore nella stessa questione.

Alexander DominguezPortiere del Deportes Ptolema e della nazionale ecuadoriana, questo è un altro elemento che è stato scoperto. Ha anche falsificato documenti; L’allenatore cileno Claudio Borgi, che ha diretto Dominguez nel campionato colombiano, ha ricordato che lo stesso giocatore ha ammesso di essere colombiano ed è stato sospeso per 6 mesi per falsificazione di documenti:

“Alexander Dominguez, portiere, È un colombiano. Quando era l’allenatore della Liga de Quito, siamo andati a giocare una partita in Colombia e molte persone sono venute a salutarlo. Gli ho chiesto se aveva molti parenti lì e lui mi ha detto: “Insegnante, sono colombiano”. È stato sospeso per due anni e ha presentato ricorso, per il quale è stato sospeso per soli sei mesi. Quindi non è la prima volta”.

Le informazioni di cui sopra non sono state ancora utilizzate dal Cile. Di fronte alla FIFA sosterrà che l’Ecuador dovrebbe essere autorizzato, così facendo i beneficiari otterranno un posto migliore nella classifica mondiale delle nazionali italiane.

