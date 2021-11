L’Italia approva la riforma della facilità di concorrenza richiesta dall’UE

Il disegno di legge fa parte di una serie di riforme negoziate con Bruxelles in cambio di 19 191.500 milioni (circa 222.000 milioni di dollari) nell’ambito del Programma europeo di promozione economica negli stessi sei anni dell’Italia.

Le raccomandazioni della Commissione europea per l’Italia nel 2019 indicano che “persistono ostacoli significativi alla concorrenza in alcuni settori, come i servizi alle imprese e il commercio al dettaglio”.

La riforma cerca di incoraggiare il giudizio diretto senza fare offerte nei mercati pubblici. Inoltre, se la gara pubblica non è conclusa, la direzione dovrebbe informare le autorità garanti della concorrenza.

La riforma liberalizza la gestione dei rifiuti, rafforza il potere delle autorità concorrenti e introduce una maggiore trasparenza nella nomina dei capi ospedalieri.

In questo settore sanitario, il programma rimuove anche le barriere all’ingresso di farmaci generici nel mercato.

Saranno inoltre rese obbligatorie le gare per l’amministrazione portuale e le concessioni per il trasporto locale, l’aggiudicazione dei contratti di fornitura del gas e l’installazione delle stazioni di ricarica elettrica.

A settembre, il governo ha adottato una riforma del sistema giudiziario meno efficiente d’Europa per accelerare i processi senza fine e ridurre la congestione nei tribunali.

Il mese scorso ha approvato un’altra riforma per regolarizzare le cosiddette “case fantasma” e il patrimonio immobiliare da un milione di dollari.

Ma questo cambio, smentito dall’estrema destra della Lega Matteo Salvini, non verrà utilizzato prima del 2026.

bh / nzg / dbh / dga