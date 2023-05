L’Italia apre maggio con forti piogge: i fiumi esondano al nord dopo mesi di siccità

Maggio a Roma Italia si è aperto ieri con una pioggia battente. Dopo tempo soleggiato e stabile e temperature piacevoli, ha raggiunto il paese domenica 30 aprile. Il Labor Day, il 1° maggio, è stato un giorno di pioggia Eventi e manifestazioni sindacali sono stati annullati in alcune parti del Paese. Ieri sotto la pioggia si sono svolti i grandi concerti di Roma e Taranto, con la manifestazione tarantina annullata per maltempo.

Dopo mesi di siccità, i fiumi esondano nel nord Italia

Da ieri, soprattutto in Emilia Romagna, Sono stati raccolti pluviometri Le precipitazioni superano i 100 litri per metro quadrato In sole 12 ore, con un rapido aumento del livello delle acque di molti corsi d’acqua e fiumi. Molta pioggia è caduta anche in Sicilia, dove ha raggiunto i 300 l/m2.

Il Nord Italia sta vivendo da mesi condizioni di grave siccità e le recenti ore di pioggia dovrebbero migliorare la situazione.

Com’è il tempo in Italia?

Tempo in Italia. Previsioni a 14 giorni – Meteore Con l’improvviso aumento del riscaldamento degli oceani in molte parti del mondo e un evento El Niño all’orizzonte che dà un’altra spinta in più a quel riscaldamento, alcuni scienziati sono perplessi, cosa potrebbe succedere?

Maltempo, Pioge Torrenciali e Alerta Rosa Per i Fiumi in Italia: la situazione direttamente Dall’emergenza siccità a quella fiumi in un attimo, cosa sta succedendo? Ecco la situazione in diretta dall’Emilia Romagna coi dettagli per tutta Italia.

