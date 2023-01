L’Italia assegna a ‘Geo Parents’ e ‘Ocean Vikings’ un porto sicuro di mille chilometri

Le autorità italiane hanno respinto le richieste di navi di soccorso Genitori Geo Y Vichinghi del mare Per riservare il porto sicuro più vicino dopo i soccorsi nelle ultime ore di oltre Cento migranti nel Mediterraneo E hanno designato Ancona come porto di destinazione delle due navi, a 1.000 chilometri di distanza, ha riferito Europa Press.

Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito che non è illegale non assegnare il porto sicuro più vicino a una nave coinvolta in un’operazione di soccorso in mare. Le condizioni nel Mediterraneo si stanno rapidamente deteriorando Mentre la tempesta si avvicina.

“La nostra richiesta è stata respinta. Nonostante il rischio di un viaggio così lungo a causa delle previsioni del tempo, le autorità marittime italiane hanno confermato Ancona come porto sicuro”, ha spiegato l’organizzazione SOS Mediterranée. Vichinghi del mareAttraverso un messaggio su Twitter.

Ancona si trova nel nord della costa adriatica italiana. Lontano dalla zona di recupero. “Questo ordine è contro il benessere dei sopravvissuti, le leggi del mare e la legge Lasciare il Mediterraneo centrale senza navi Salvataggio delle ONG”, Panel Condannato.

🔵Aggiornamento – Notre ha citato in giudizio Eddie Rigetti. I funzionari marittimi italiani hanno confermato che Ancône si trovava a sud, sconvolto dalle caotiche previsioni meteorologiche per il lungo viaggio. 1/2 pic.twitter.com/ZnOJY2B6nq — SOS Mediterraneo Francia (@SOSMedFrance) 8 gennaio 2023

Da Medici Senza Frontiere, Responsabilità Genitori Geo, facendo le stesse argomentazioni e avvertendo che la trasferta ad Ancona è “molto difficile”. “Questo non è accettabile”, ha insistito la ONG Roma ha fallito la diaspora Salvato da una nave della Guardia Costiera. “L’invio simultaneo di due navi di soccorso in un porto remoto lo dimostra L’obiettivo delle autorità è ridurre i tempi Siamo entrati nella zona di soccorso”, si lamenta MSF.

Previsioni del tempo per i prossimi giorni Include forti venti e onde Potrebbe raggiungere i cinque metri attraverso il Mediterraneo, motivo per cui la decisione del governo è stata definita “nonostante” da organi di stampa come il quotidiano. Repubblica.

Le ONG lo ricordano Entrambe le barche sono sicure e sottoposte a ispezioni di routineMa avvertono anche che alcuni dei 37 sopravvissuti sono stati tratti in salvo Vichinghi del mare Sono stati cosparsi di benzina, molti con ustioni chimiche, quindi metterli nella tempesta “li sottopone a sofferenze inutili”. Altri 73 migranti sono stati salvati a lui Genitori Geo.