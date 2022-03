L’Italia avverte che gli obiettivi energetici non possono essere raggiunti senza un debito comune europeo

Drake ha sottolineato che il Consiglio informale ha discusso su come ridurre la dipendenza dal gas russo, come diversificare i fornitori e aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili per accelerare la sostituzione delle risorse fossili.

La questione se fornire un prestito comune per far fronte allo shock energetico e militare derivante dalla guerra in Ucraina divide gli alleati, poiché i paesi del sud del continente sono più favorevoli e hanno più riserve di quelli considerati.

Cita il ruolo della Russia come esportatore globale come risultato dell’aumento dei prezzi di alcune materie prime, come l’energia e il grano.

“Non abbiamo parlato nel dettaglio. Secondo me, in alcuni paesi non è disponibile in quantità sufficiente, ma da parte mia c’è una risposta generale o questi obiettivi non saranno raggiunti”, ha sottolineato. .

Draghi ha ammesso in conferenza stampa che la questione non era stata “trattata” in dettaglio dai leader europei a causa del compiacimento che vedeva tra alleati come i Paesi Bassi.

ROMA, 11 marzo (.) .- Il primo ministro italiano Mario Draghi ha dichiarato venerdì a Versailles (Francia) di aver avvertito i leader dell’UE di fissare una tempistica per il cambiamento climatico, l’energia e la sicurezza a lungo termine per finanziare l’impatto della guerra in Ucraina senza debito generale Gli obiettivi saranno raggiunti.

