L’Italia boccia vaccinazione obbligatoria e passaporto Covid, sonda la gestione della pandemia

Una nuova amministrazione italiana sotto un nuovo Primo Ministro Georgia MeloneyIndagare sull’amministrazione dei governi Giuseppe Conte Y Mario Draghi Durante la crisi sanitaria globale causata dal Covid-19.

Una delle prime misure adottate dall’estrema destra italiana è stata l’abrogazione dei mandati sanitari del Paese legati al Covid-19 imposti dai suoi predecessori: l’obbligatorietà delle vaccinazioni e dei passaporti. Covid (Passo Verde).

“Posso aspettarmi le seguenti cose: in linea con quanto scritto nel programma del partito e quanto detto in campagna elettorale, ci opponiamo al passaporto Covid e alla vaccinazione obbligatoria, perché riteniamo che non sia questo il modo di affrontare la salute emergenza. Lo ha sottolineato il deputato in un programma radiofonico italiano.