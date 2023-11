L’Italia celebra l’anniversario della vittoria di Mussolini

El Debate riportava 100 anni fa: “Roma oggi è allestita e decorata, le sue strade fiancheggiate da nient’altro che bandiere nazionali appese a balconi, finestre e tetti”.

Il 29 ottobre 1922 divenne il giorno di una nuova era. Quasi 22.000 camicie nere partirono per conquistare lo stato Attraverso l’agitazione di piazza. Nell’autunno del 1922, per Mussolini e le sue camicie nere, il parlamento non rappresentava veramente l’opinione della nazione. Da Milano il 28, Mussolini fu convocato a Roma dal re Vittorio Emanuele III, e poche ore dopo gli consegnò il futuro. Diavolo Per formare il governo. La Marcia su Roma raggiunse il suo obiettivo: la presa del potere.

A quel tempo, il fascismo era inteso come opposizione al comunismo Reazione patriottica. “Enormi folle partecipano alle celebrazioni per onorare il capo del governo”, si legge. Discussione. Dopo il corteo il dittatore pronunciò poche parole: “I fascisti hanno occupato Roma Raffinare ed elevare l’ItaliaE rimarranno a Roma finché non avranno pienamente raggiunto l’obiettivo che si prefiggono”, promise Mussolini.

E ha concluso esprimendo il suo desiderio «Creare un’Italia grande, di classe, meravigliosa; L’Italia dei nostri sogni e dei nostri poeti, dei nostri combattenti, dei nostri martiri. Dopo queste parole, secondo il giornale, la folla si radunò per acclamare Mussolini.