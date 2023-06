L’Italia cerca di fermare la cinese Sinochem alla Pirelli

Molti in Italia sono rimasti scioccati dal magnate dei pneumatici Marco Troncetti Provera Venduto PirelliUno dei gioielli della corona del settore industriale del paese, ChemChina in un accordo da 7,7 miliardi di dollari nel 2015.

Politici e Gli investitori temevano che la tecnologia di Pirelli sarebbe stata trasferita alla sua nuova casa madre cinese, ora parte del campione statale di prodotti chimici Sinochem. Ma Tronchetti ha sostenuto la cessione di Provera, che ha permesso all’azienda di 150 anni di continuare a operare. “La Prada delle gomme”.

Ora soffre il rimorso del venditore tra le crescenti tensioni tra gli azionisti italiani e cinesi della società quotata a Milano come Sinochem. Cercano più influenza Nella costituzione del consiglio di amministrazione di Pirelli.

Governo del Primo Ministro Georgia Meloney Esamina inoltre il futuro di Pirelli in base a regole che le consentono di esplorare investimenti esteri in asset strategici.

Roma sta valutando se la tecnologia di Pirelli ha implicazioni per la sicurezza nazionale e potrebbe forzare l’influenza di Sinochem riducendo i suoi diritti di voto o costringendola a ritirare ciò che ha ora. quota del 37%. Dopo aver perso la sua quota di maggioranza iniziale in un’offerta pubblica del 2017.

Sebbene la vendita originaria di Pirelli non fosse soggetta a una revisione della sicurezza nazionale, l’Italia ha ampliato le sue regole di “potere d’oro”, ampliando la portata di un asset strategico per includere trasporti, dati vitali e tecnologia.

Le relazioni tra Tronceti Provera ei suoi partner cinesi si sono raffreddate dall’ex capo di ChemChina. Ren JiangxingHa descritto l’imprenditore italiano che ha siglato l’accordo con Pirelli come il suo “maestro, fratello maggiore e amico”.

Sinochem ha guidato la revisione in corso a marzo, quando Roma ha annunciato modifiche al patto parasociale con Camfin, il veicolo di investimento di Tronchetti Provera, che detiene il 14% di Pirelli, per consolidare il proprio controllo sulla società a conduzione italiana. 1992.

Come altri produttori di pneumatici, Pirelli sta sviluppando microchip Per comunicare informazioni sull’utilizzo degli pneumatici, i requisiti di manutenzione e potenzialmente i dati di geolocalizzazione.

Esperti e alcuni funzionari italiani sono scettici sul fatto che la tecnologia sarà sufficiente a Roma per limitare i diritti degli azionisti di Sinochem o costringerla a vendere la sua partecipazione.

“Da lontano, l’argomento della tecnologia sensata non sembra abbastanza forte da imporre restrizioni o veti importanti”, afferma Mario Calderini, economista del Politecnico di Milano.

Ma dicono persone vicine alla trattativa tra Pirelli, Sinochem e Roma Intervento del Partito Comunista Cinese Un problema molto serio nella gestione dell’azienda.

I documenti forniti in udienza e visti dal Financial Times mostrano che il governo cinese sta cercando di assumere un maggiore controllo sulle decisioni aziendali e di governance.

In un rapporto interno datato 16 settembre dello scorso anno, un assistente dell’amministratore delegato di Sinochem ha detto ai dirigenti di Pirelli di avvisare in anticipo Pechino di eventuali incontri con funzionari governativi e diplomatici stranieri. Ha anche affermato che qualsiasi evento aziendale o visita che coinvolga funzionari italiani o stranieri deve essere organizzato direttamente da Pechino.

In un successivo documento del 3 novembre, i rappresentanti del Partito Comunista, che fa parte di Sinochem, hanno ordinato a tutte le società del gruppo, comprese le controllate cinesi di Pirelli, di aderire alle linee guida.Il piano d’azione triennale di Xi Jinping deve essere pienamente attuato Per accelerare il moderno sistema aziendale cinese all’interno delle società controllate da Sinochem”.

“La leadership del Partito dovrebbe essere esercitata in tutti gli aspetti del governo societario e le questioni gestionali chiave decise dal Consiglio di amministrazione dovrebbero essere esaminate e discusse dal comitato interno del Partito durante le riunioni. Imprese”, ha affermato.

Sinochem non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, ma persone vicine al gruppo affermano che i requisiti sono limitati alle operazioni di Pirelli in Cina. Pirelli ha rifiutato di commentare.

Nel frattempo, Il Pentagono ha anche dato a ChemChina il nome di “impresa militare cinese”.I dirigenti Pirelli temono che il volto civile della modernizzazione militare di Pechino possa minacciare l’accesso dell’azienda al mercato statunitense.

Tuttavia, gli analisti affermano che qualsiasi mossa per limitare i diritti di proprietà di Sinochem potrebbe innescare una reazione dalla Cina.

“Cancellare un contratto esistente dopo otto anni è diverso dal fare una revisione aperta all’inizio”, afferma Peter Lu, partner e capo globale dello studio legale McDermott Will & Emery in Cina. “Questo potrebbe creare un grosso problema di immagine per il governo italiano quando uscirà sui media cinesi. Poi potrebbe esserci un contraccolpo popolare contro le etichette italiane”.

I rapporti tra Roma e Pechino stanno entrando in un momento delicatoNonostante la forte opposizione degli Stati Uniti e di altre potenze europee, Meloni considera di abbandonare l’iniziativa cinese della Nuova Via della Seta, a cui l’Italia ha aderito nel 2019.

Aggiungendo al mix la situazione in Pirelli, dove Dronchetti Provera ha combattuto con i suoi partner cinesi per la gestione quotidiana dall’improvviso ritiro di Ren nel 2018, complicherà ulteriormente le cose.

Sinochem ha detto ai funzionari italiani che non intende assumere la direzione di Pirelli, e un patto parasociale rivisto lascia all’azionista italiano il controllo delle decisioni chiave, secondo persone vicine al gruppo cinese e un funzionario italiano.

Tuttavia, alcuni investitori vogliono limitare l’influenza della Cina dato l’attuale contesto geopolitico.

“La Cina è cambiata e lo spirito dell’accordo originario, secondo il quale Pechino non avrebbe mai interferito, è stato messo in discussione”, afferma una persona vicina all’azienda.

L’acquisto di Pirelli da parte di ChemChina arriva in una stagione di alleanze sino-italiane in cui le società cinesi hanno acquistato partecipazioni nei principali conglomerati italiani mentre l’Italia si stava riprendendo dalla crisi del debito.

Ma tra le crescenti tensioni sino-americane, Roma si espanse Il tuo potere d’oro governa, che definisce asset strategico tutto ciò che è ritenuto “essenziale per la ricchezza, la salute e la sicurezza delle persone”, spiega Paolo Giglione, partner dello studio legale milanese Allen & Overy. “È così ampio che potrebbe significare qualsiasi cosa.”

Ex primo ministro Mario DraghiAd esempio, ha utilizzato la legge per porre il veto all’acquisizione di Vericem, un’innovativa azienda sementiera italiana. Singenta, di proprietà di Chem-China. Un tribunale amministrativo italiano ha confermato la decisione dopo che Syngenta ha presentato ricorso.

Anche la Germania e il Regno Unito hanno recentemente bloccato gli investimenti cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Tuttavia, il potenziale intervento dell’Italia otto anni dopo il trattato è stato il primo intervento di questo tipo in Europa.

Sinochem all’inizio di quest’anno ha smentito le notizie dei media secondo cui stava cercando di vendere la sua partecipazione in Pirelli.

Nel 2018, il negoziatore Ren è stato bruscamente licenziato da ChemChina quando Pechino si è mossa per fonderla con Sinochem. Il nuovo presidente di lingua inglese della società, Frank NingMolto ammirato dagli uomini d’affari stranieri e nazionali in Cina, è andato in pensione lo scorso anno ed è stato sostituito da un ingegnere petrolifero. Li Fanrong.

All’interno di Pirelli sono sorte frizioni sullo stipendio di Tronchetti Provera, fissato a 20,5 milioni di euro nel 2022, sette volte di più dell’amministratore delegato del più grande produttore mondiale di pneumatici. MichelinSecondo tre persone che hanno familiarità con le discussioni.

La pianificazione di successore Questo è diventato un altro punto critico.

Alla prossima assemblea degli azionisti del 31 luglio, Pirelli dovrebbe essere nominata Giorgio BrunoTroncetti è il nuovo amministratore delegato di Provera, da tempo subordinato, secondo i termini del vecchio patto parasociale, che dava all’amministratore delegato il diritto di nominare il proprio successore.

Il nuovo patto parasociale attribuisce a Sinochem il diritto di nominare nove membri del consiglio di amministrazione, riducendo da quattro a tre gli incarichi di Comfin. Mentre Tronzetti è stato nominato da Provera, Bruno è stato uno dei nominati dalla società cinese.

Pirelli ha avvertito Roma che Pechino potrebbe nominare l’amministratore delegato dell’azienda se Bruno se ne andasse. Le persone vicine a Sinochem affermano che una tale mossa richiederebbe un nuovo patto parasociale e una nuova revisione da parte del governo italiano.

Tutti questi aspetti hanno portato Calderini ad avvertire che la Roma dovrebbe essere attenta nella gestione degli affari di una società quotata.

“L’intervento del governo cinese non sorprende, ma viola i poteri di veto di Roma previsti dalle norme vigenti, [por lo que] A meno che non si dimostri in Pirelli un concreto interesse strategico nazionale, «ogni intervento è intervento aperto», dice il professore.

