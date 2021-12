L’Italia cerca la prima tranche di 24.100 milioni di fondi europei attraverso EFE

L’Italia ha stilato un piano di risanamento da 191,5 miliardi di euro a valere sul meccanismo di risanamento e resilienza, componente centrale del programma europeo Next Generation EU. Inoltre, aggiungerà altri 13.000 milioni di dollari dal Fondo europeo per l’integrazione e il riscatto territoriale (REACT-EU) e altre 30.000 risorse nazionali.

Il paese ha completato 51 obiettivi promessi alla Commissione europea (CE) prima del 31 dicembre, motivo per cui sta cercando la prima tranche di 24.100 milioni di rupie, ha affermato oggi il ministero dell’Economia in una nota. Totale euro, 11.500 milioni di operazioni dirette e 12.600 milioni di prestiti.

