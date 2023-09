In questo messaggio

Italia trovato in ricerca famiglie Lo vogliono Migrazione In una bellissima città Nord del paese . Mancano solo poche ore VeronaE offre viste panoramiche Rispetto e pace Da una piccola città

Promuovere Straniero Rimani, offri Solo in affitto 1euro al giorno .

Colonizzazione: dov’è il Piemonte, una città che l’Italia vuole colonizzare nuovamente?

Nell’area di veneto È stato scoperto PiemonteFu costruita una piccola città Valle Naturale. Esiste solo 700 Il bersaglio sono i cittadini e i suoi funzionari Ricomincia Posto COSÌ Non smettere di esserlo.

Comune compra Edifici antichi Non in uso, The Riparazione E questo Mobilia Quindi offrili in esclusiva famiglie Persone che vogliono vivere lì.

Il costo dell’affitto per i nuovi espatriati a Pedemonte è di 1 euro al giorno, quindi vivere lì costa solo 30 euro al mese.

Come fare domanda per vivere in Italia e quali sono i requisiti?

famiglie Straniero Lo vogliono Migrazione fare Italia Volere Riempi un modulo Questo spiega perché vogliono vivere Piemonte.

Sono presenti Primo stadio iscrizione, E c’è un limite 30 fare 40 Persone Cosa devono pagare 1euro al giorno Nei primi cinque anni . Dopo quel tempo, Avere essere pagato Affitto completo Quello Di solito oscilla tra 200 e oltre 250 euro .

Uno di questi è degno di nota Requisiti speciali richiedere Immigrazione fare Piemonte I candidati devono essere cittadini europei residenti in Italia.

Qual è il salario minimo in Italia?

salario minimo Italia Varia da città a città, ma nella maggior parte di esse circola tra le città 1000 E 1400 Euro.