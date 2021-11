L’Italia considera il miglioramento della propria gastronomia nel mondo una priorità della diplomazia economica

Secondo de Mayo, il quotidiano repubblicano pubblica oggi che “promuovere la cucina italiana nel mondo è una priorità della diplomazia economica, che guida dal settembre 2019.

Secondo il leader del Movimento Cinque Stelle, il settore agroalimentare italiano accumulerà il 12,6% della produzione nel 2020, intorno ai “208 mila milioni di euro”.

“Nei primi sette mesi del 2021 le esportazioni italiane del settore sono aumentate del 10,3% a 21.000 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020. Le sole esportazioni di vino, cresciute del 14,5%, sono state valutate circa 4.000 milioni di euro”., Particolare di Mayo.

Il Settimana del cibo italiano nel mondo Insieme a una rete di ambasciate, consolati, istituzioni culturali italiane, uffici ICE e altri attori, è un evento annuale dedicato alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano e internazionale. Organizzazione nazionale italiana operante all’estero.

In questo contesto, il ministro degli Esteri ha messo in luce il patrimonio gastronomico del suo Paese e ha sottolineato che la Farnesina è “in prima linea nella sicurezza e in ogni sede multilaterale” del modello alimentare italiano.

“L’Italia sostiene diete tradizionali, sane e sostenibili come quella mediterranea”, ha evidenziato.