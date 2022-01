L’Italia conta più di 200.000 contagi al giorno e si riaccende il dibattito sul ritorno a scuola

Roma. — Il giorno dopo a Nuovo ordine Imporre vaccinazioni obbligatorie e restrizioni ai tentativi di prevenire il virus per le persone di età superiore ai 50 anni. L’Italia oggi ha superato per la prima volta i 200.000 nuovi casi al giorno: 219.441 nuovi contagi e 198 decessi registrati.

Mercoledì 29 aprile 2020, un uomo guida un tram su una panchina a Milano, in Italia, chiedendo il rispetto della distanza sociale a causa del COVID-19. (Foto AP / Luca Bruno)

In un clima di grande preoccupazione per il numero delle vittime –Ci sono più di un lakh e mezzo di positivi nel paese– e mentre gli ospedali sono diventati sempre più stressati, un monito è stato lanciato da un rapporto dagli Stati Uniti, che ha tracciato un quadro drammatico. Il Paese ha già un totale di 138.474 morti Secondo IHME, un’organizzazione dell’Università di Washington finanziata dalla Gates Foundation, il picco di 100-200 morti oscillanti al giorno di oggi, a metà febbraio, potrebbe essere raggiunto nel febbraio 2020, dall’inizio del sogno. Il numero è compreso tra 350 e 580, che dipende non solo dall’uso della mascherina, ma, soprattutto, dalla gravità della variante altamente contagiosa dell’omigron.

All’ingresso di una stazione della metropolitana di Roma, la polizia controlla la tessera sanitaria del passeggero, nota come “tessera verde”. Foto: Cecilia Fabiano / Lapresse via ZUMA Press / dpa Cecilia Fabiano – Lapress via Zuma Press

Lorenzo Monasta, epidemiologo triestino Collaboratore con IHME, riporta il quotidiano La Repubblica”L’ipotesi di arrivare a 400 morti al giorno non è lontana E in poche settimane potrebbe diventare realtà. Diversi esperti stimano che il picco di questa quarta ondata, che ha devastato le vacanze e le vacanze invernali di milioni di italiani, raggiungerà la fine del mese. E proprio per questa Monasta Non ha inoltre escluso la possibilità che l’Italia possa raggiungere i 500.000 casi al giorno nei prossimi giorni., Calcolato da IHME.

Gli esperti stimano che una quarta ondata colpirà l’Italia alla fine di questo mese durante le vacanze invernali italiane. (Foto di Laurent Emmanuel e Mary-Laure Messana / AFP) / —- L’immagine è limitata all’uso editoriale – uso strettamente non commerciale —– Laurent Emmanuel – AFP

Anche Bruno Zuckerrell, presidente del Collegio dei medici di Napoli, dipinge un quadro cupo degli ospedali della sua città.

“La situazione è complicata, molto peggiore di quanto sembri, abbiamo bisogno di aiuto, adesso. La Roma ha bisogno di prendere un medico serio”, ha detto Sucrelli. Segui Corriere Della Serra. “Dopo la prima reclusione o nel corso della seconda e terza ondata, la nostra situazione non era così grave e ora corriamo il rischio di perdere il controllo”, ha avvertito. “La diffusione della variante Omigron ha messo in ginocchio ospedali, ambulatori, corsi di medicina e la rete di emergenza, e ciò che vediamo oggi è solo la punta dell’iceberg”, ha detto, contando tra una settimana o due. Azione intrapresa “già”, Napoli potrebbe diventare la regione Lombardia, Il centro dell’epidemia due anni fa. “Se vogliamo evitare il peggio, dobbiamo intervenire subito e non metterci nelle condizioni di utilizzare il ‘codice nero'”, ha proseguito, riferendosi al protocollo medico che determina chi è guarito e chi no. .

In questa struttura pericolosa, non sorprende che gli abbiano scritto più di 1.500 dirigenti scolastici italiani. Chiedi ad alta voce al governo di Mario Troki di riconsiderare la sua decisione di tornare alle classi Al termine della pausa invernale, come previsto, lunedì prossimo, dovrebbe partire di persona.

Mentre l’Italia adotta nuove restrizioni volte a frenare l’aumento delle infezioni da virus corona (COVID-19) a Roma, i portatori di maschere sono visti accanto all’Arco di Costantino. Guglielmo Mangiapane – Reuters

UN “Appello urgente” Al Ministro dell’Istruzione Patricio Bianchi, I presidi hanno personalmente chiesto il rinvio delle lezioni Per almeno due settimane, fino al 24 gennaio, intanto, la tanto odiata “didattica a distanza”.

“Sono sempre stata molto critica nei confronti della chiusura della scuola, e ho sempre pensato che fosse un baluardo molto importante per la sicurezza, ma oggi, oggettivamente, non abbiamo le condizioni di sicurezza per riaprire”, ha detto Amanda Ferrario, direttrice di un azienda della provincia settentrionale di Veracruz, che promuove l’iniziativa.

File – Venerdì 20 novembre 2020 Una ragazza in costume da clown intrattiene i bambini prima di ricevere un vaccino antinfluenzale in un ospedale militare a Milano, Italia. (Foto AP / Luca Bruno, file)

Il giorno successivo di un ordine si fa riferimento a un altro Aumento della pressione per le minoranze non Vox (Rappresentato da circa 5 milioni e mezzo di persone), è stato anche rivelato che chi violerà le restrizioni sarà multato per troppo sale.

File – Martedì 20 aprile 2021, una donna ha ricevuto il vaccino contro il virus corona di Pfizer in un centro di vaccinazione allestito presso il Cincinnati Film Studio di Roma. (Foto AP / Andrea Medici)

Dal 1 febbraio, gli ultracinquantenni che non compaiono in servizio pubblico o privato, The “Capo Super Verde”, Può essere raggiunto solo attraverso la vaccinazione, correndo il rischio Una multa da 600 a 1500 euro. Per chi non rispetta le regole, dopo cinque giorni sarà sospeso e non riceverà lo stipendio; Ma non ci sono vincoli disciplinari, ovvero il licenziamento.

Campagna di vaccini contro il governo 19 a Kodokno, in Italia. Flavio lo Scalso / Piscina via AP

Persino Verrà inflitta una multa da 400 a 1000 euro All’interno di aziende o aziende pubbliche o private, non ci sono polizia o autorità di regolamentazione che impongono un permesso sanitario per entrare.