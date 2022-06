L’Italia convoca l’ambasciatore russo in Russia

Questo contenuto è stato rilasciato il 06 giugno 2022 – 10:43

ROMA, 6 giu. (EFE) .- L’Italia ha convocato oggi l’ambasciatore russo in Russia Sergei Razov per respingere le accuse mosse dal ministero degli Esteri russo sull'”immoralità” dei rappresentanti di alcune aziende. Come il presunto coinvolgimento dei media del paese nella propaganda della russofobia.

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequei, su indicazione del Ministro Luigi de Mayo e sull’accordo con il Governo, ha convocato questa mattina l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergei Razov. “Ha fatto le osservazioni. Diplomazia italiana in una nota oggi.

L’ambasciata russa a Roma questo fine settimana ha condannato la “crescente campagna retorica” ​​in Italia, che ha cercato di discriminare i cittadini russi che vivono nel Paese attraverso i media, le banche e le società, e di diffondere “sentimento anti-russo” tra la popolazione. .

Sequi ha espresso il fermo rifiuto dell’ambasciatore alle “accuse di immoralità di alcuni rappresentanti delle aziende italiane e dei media rivelate in recenti rapporti del ministero degli Esteri russo” e al “presunto incitamento alla comunicazione con i media”. Il nostro Paese nella campagna antirussa”.

Il ministro degli Esteri “ha condannato l’ingiustificato attacco all’Ucraina da parte della Federazione russa e ha ribadito l’auspicio del governo italiano che si raggiunga presto una soluzione negoziata del conflitto, nel rispetto della sovranità e delle politiche ucraine. Diritto internazionale”.

All’ambasciatore russo è stata riferita “l’importanza di accelerare la stesura di un accordo per impedire l’esportazione di grano dai porti ucraini al fine di evitare gravi conseguenze per la sicurezza alimentare globale”.

L’ambasciatore Razov ha rilasciato questo sabato alcuni estratti di una dichiarazione del ministero degli Esteri sul suo profilo Facebook su “Violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei compagni all’estero”.

Negli episodi condannati ha citato, ad esempio, la “grande campagna lanciata in Italia contro la cultura russa”, come la decisione di escludere il sindaco di Milano Giuseppe Salah dalla mitica arena de “La Scala”. “.

Il rapporto accusa anche i media di “scambiare informazioni su eventi basati esclusivamente su fonti occidentali o ucraine”.

Sulla base di questi rapporti, de Mayo ha risposto: “Nessuno in Italia ha condotto una campagna contro la Russia, solo i media hanno riferito delle atrocità commesse dall’esercito russo”.

“Dobbiamo avere un dialogo aperto con la Russia perché solo la Russia può portarci alla pace, ed è quello che facciamo. Allo stesso tempo, i nostri media non possono ricevere lezioni dalla stampa dalla Russia e ricevere pochissime minacce”. Ha aggiunto

