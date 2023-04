L’Italia critica Borrell per non averli consultati sul suo ambasciatore in Medio Oriente

Georgia Meloney ha scoperto il governo Una nuova denuncia per Unione Europea (UE): criticare il neoeletto italiano Ambasciatore di comunità per il Medio Oriente. L’ex ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha dichiarato: “Non un candidato per il governo italiano”, ha detto questa domenica l’attuale ministro degli Esteri transalpino Antonio Tajani.

L’esecutivo italiano si è rapidamente mobilitato in questo modo dopo che la stampa italiana ha riferito che lo spagnolo Joseph Borel, l’alto rappresentante dell’UE per la politica estera, aveva deciso di scegliere Di Maio per l’incarico. Una decisione che deve ancora essere ratificata Commissione europea.

Secondo il rapporto, i fatti si riferiscono a venerdì. Quel giorno Borrell inviò una lettera ai rappresentanti dei Paesi europei in cui sosteneva che Di Maio.Soddisfa il profilo L’internazionalismo politico è necessario per occupare quella posizione, e quindi “Un candidato molto adatto“. Quale Questo ha fatto arrabbiare molti membri del governo Italiano e, infine, provocò la reazione di Tajani.

“Di Una decisione giusta De Borrell è uno dei suoi banchi come Alto Rappresentante dell’Unione Europea”, ha affermato Tajani. “Tuttavia, Di Maio (ex premier Mario) è stato preso di mira da Draghi e non è il nostro candidato”, ha osservato.

Ex Presidente dei 5 Stelle

Qualche mese fa il nome di Di Maio era stato lanciato come uno dei possibili candidati a ricoprire la carica, con varie voci all’interno del governo di Giorgia Meloni. Contro la ripetizione Questa possibilità. Principalmente uno causato da problemi politica interna.

In effetti, Di Maio è stato uno dei maggiori oppositori dei partiti di destra che attualmente governano l’Italia negli ultimi anni. pure 5 Star ha contribuito a scoprire il movimento (M5E), partito che ha guidato per tre anni (2017-2020), ha lasciato lo scorso anno. Una decisione rischiosa che ha dato i suoi frutti alle ultime elezioni, visto che non è riuscito a farsi eleggere al Parlamento italiano.

Con questo come punto di partenza, i commenti più appassionati sono stati azzeccati Lega di estrema destra Di Matteo Salvini. “Gli italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o destra Piccoli grilli (per M5E). Essere a Bruxelles è una decisione Vergognoso, Peccato per l’Italia”, spiegano fonti della Lega al quotidiano ‘La Repubblica’.