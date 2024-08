L’Italia dice addio allo scettro – Sport

L’Italia oggi ha salutato un’altra corona olimpica che la attende a Parigi classificandosi quarta nella staffetta 4x100m, che vincerà l’oro ai Giochi di Tokyo 2021.

Matteo Melluzzo, Marcel Jacobs, Lorenzo Batta (che ha sostituito Fausto DeSalu nella finale) e Filippo Tortu hanno completato la distanza in 37,68 secondi, e il podio guidato dal Canada è stato completato anche da Sud Africa e Gran Bretagna.

È stato un triste addio a Parigi per Jacobs, che è arrivato quinto nei 100 metri, dove l’americano Noah Lyles, che ha difeso il suo oro tre anni fa e giovedì ha vinto il bronzo nei 200 metri, oggi non è riuscito a causa del Covid. Gli Stati Uniti sono stati squalificati nella staffetta.

L’oro è andato al Canada con il quartetto della medaglia di bronzo di Tokyo 2021 Aaron Brown, Jerome Blake, Brendan Rodney e Andre de Grasse che hanno coperto la distanza in 37,50 secondi, capaci di superare la spina oggi.

I sudafricani Bayanda Walasa, Shaun Maswangani, Bradley Nkona e Akani Simbine hanno vinto la medaglia d’argento in 37,57 secondi mentre i britannici Jeremiah Asu, Louie Hinchliffe, Nathaniel Mitchell-Blake e Journal Hughes hanno vinto la medaglia di bronzo in 37,61 secondi.

L’Italia 2021 è arrivata quarta dietro a Giappone (37,78), Francia (37,81), Cina (38,06) e Stati Uniti, che hanno riconquistato l’oro nella 4×100 a Tokyo.

Melissa Jefferson, Dwanisha Terry, Gabrielle Thomas (l’unica “sopravvissuta” della squadra che ha vinto l’argento nell’ultima edizione) e Shakari Richardson hanno vinto in 41,78 secondi, ben lontano dal record mondiale e olimpico stabilito dallo United. Nazioni Unite (40,82 secondi) ai Giochi di Londra 2012.

Dietro i vincitori c’erano le britanniche Tina Asher-Smith, Imani Lansicot e Darryl Nieda (vincitori di bronzo nell’ultima edizione) e Amy Hunt, che ha coperto la distanza di gara in 41,85 secondi e ha vinto la medaglia d’argento.

Le tedesche Alexandra Burkhardt, Lisa Meyer, Gina Luckenkumber e Rebecca Haas hanno terminato in 41,97 secondi vincendo la medaglia di bronzo davanti a squadre provenienti da Francia, Giamaica (Tokyo), Paesi Bassi e Canada. e squalificata la Svizzera, in quest’ordine.

