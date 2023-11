L’Italia diventa la principale destinazione internazionale di Polypex

L’alleanza di Polibex con One Express, la principale rete di distribuzione di merci pallettizzate in Italia, sta dando i risultati attesi.. A più di un anno dalla firma dell’accordo di cooperazione tra le due società per la fornitura di servizi integrati di pallet espressi, Le esportazioni verso l’Italia sono aumentate del 20% E il volume delle merci trasferite in questo paese rappresenta già quasi la metà delle operazioni internazionali di Polypex, che nell’ultimo anno sono cresciute del 56%.

Visto il successo di questo servizio Polybex promuove partenze giornaliere Da Barcellona a Bologna, Grazie ai nuovi centri di integrazione della rete, One Express fa lo stesso sulla sua rotta di esportazione dall’Italia, che effettua consegne capillari veloci e giornaliere verso la penisola iberica.

L’obiettivo per il 2024 è stabilire due partenze giornaliere con Milano e Napoli, oltre a potenziare il servizio giornaliero con Bologna. Ciò aumenterebbe significativamente i volumi di importazione da due a quattro camion a settimana, a seconda dell’attuale tempo di transito da 48 a 72 ore per la consegna in qualsiasi parte d’Italia.

“Non siamo gli unici in Italia, ma saremo i migliori”, ha detto Il Direttore Internazionale del Polibex, Louise Kay, Per chi la cosa più importante nell’alleanza con One Express è la garanzia di un buon servizio. “Infatti, l’aumento della qualità e della velocità delle consegne dal centro di Barcellona (24-48 ore) spiega l’aumento del 20% delle partenze per l’Italia tra i clienti della rete” .

L’accordo con One Express, che conta tre hub nazionali, 1.300 veicoli su strada e oltre 900 esperti dei trasporti, Questo è uno degli accordi strategici che Polypex ha siglato con le principali reti commerciali di pallettizzazione in Europa per offrire in Spagna la stessa qualità di servizio che fuori dai nostri confini.

Insieme alle principali destinazioni internazionali di Polypex, Italia e Francia, la rete di trasporti spagnola sta aumentando la sua presenza. Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, Austria e Svizzera, oltre al Marocco.