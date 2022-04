L’Italia è in attesa anche della questione Ecuador

lHa bombardato il Cile, ha avuto un forte impatto in Ecuador e i pezzi hanno raggiunto l’ItaliaUN. La mattina è spuntata in Sud America con le informazioni del promesso giornalista cileno Byrne Castillo, uno dei pezzi chiave di Gustavo Alfaro in tutto il ciclo, è in realtà un colombiano. Questo è un fatto sconosciuto fino ad ora.

Nonostante l’Ecuador sia uscito per chiarire la situazione, al calciatore, che gioca per la nazionale delle divisioni giovanili, è stato assicurato di essere documentato oltre la data di questa sconfitta nel registro civile. Tuttavia, ora che il sospetto è stato seminato, si stanno analizzando diverse possibilità se L. Tri non potesse partecipare. Mondiali 2022 in Qatar.

Dalla Colombia all’Italia

Sebbene la dirigenza cilena abbia iniziato gli sforzi per consentire a El Tri e alla Colombia, sesta classificata, di entrare nel turno di qualificazione, sta ancora aspettando un battito di ciglia che sembra difficile. La storia potrebbe prendere una piega forte, consentendo alla potente Italia di distinguersi dal Mondiale come un’opportunità.

Uomo controverso, Castillo. AP

A quel punto entreranno in vigore i criteri utilizzati dalla FIFA per determinare chi sostituirà l’Ecuador, se consentito. È probabile che i celebranti Conmepol e Perù, che oggi sono arrivati ​​quarti ai playoff, andranno direttamente in Qatar, mentre la Colombia uscente giocherà la partita precedente.

Hanno perso contro la Macedonia e Azura è stata eliminata. EFE.

Ma un altro L’uscita dalla squadra di Alfaro sarà occupata dal rivale più classificato nella classifica FIFA, che è proprio Asura. L’Italia avrebbe potuto essere seminata in Qatar se i risultati fossero usciti, ma partire per la seconda volta consecutiva sarebbe sembrato fuori luogo se non per un battito di ciglia inaspettato. Sarà?

Passo dopo passo e altre possibilità per la rivendicazione del Cile

Castillo ha giocato per sei giorni nella squadra guidata da Gustavo Alfaro: Gli ultimi due del tour, contro Uruguay, Bolivia, Venezuela, Argentina, Paraguay e Cile. Ecco perché i Reds aggiungeranno altri sei punti e, in tal caso, batteranno la Colombia E ci saranno i playoff. Il Consiglio è già stato assistito da esperti di diritto sportivo.

La situazione riporta alla memoria Nelson Cabrera in Bolivia, in Russia, prima del 2018, quando fu nazionalizzato per giocare per i verdi, ma non ottenne i cinque anni richiesti dalla FIFA. In quell’occasione TAS ha deciso di dare punti alle due squadre che hanno affrontato, Cile e Perù.

Non è la prima volta che si diffonde la possibilità di rimuovere l’Ecuador dal Qatar: Il primo non ha pagato l’agenzia antidoping. Pablo Milad, Presidente della Federcalcio cilena (ANFP) Ora è anche vicepresidente di Conmebol.

Carlos Mansour, vicepresidente della Federazione dell’Ecuador Ha negato che ci fosse pericoloQualunque cosa si dica in Cile: “Il giocatore Byron Castillo è stato membro di diverse squadre nazionali da quando aveva 15 anni e ha giocato in molti tornei per squadre nazionali”.

“Alcuni anni fa, in relazione a una questione tra imprenditori, sono emerse alcune discrepanze di stato civile.La costituzione coerente con il giocatore è stata corretta e attuata da due atti di rango. Questa è una questione chiusa”.Lo ha annunciato al quotidiano La Tercera de Santiago.