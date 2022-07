L’Italia è in un limbo solitario e pericoloso | Commento

Come banchiere centrale, Mario Draghi è famoso per le sue mosse audaci, inclusa la sua promessa del 2012 di “fare tutto il necessario” per salvare l’euro. Come primo ministro italiano, le sue buffonate si sono ritorte contro. Nel voto di fiducia di mercoledì, ha chiesto un ampio mandato alla sua coalizione per le riforme. Invece, un’importante astensione del partito significherebbe che ora si tengono le elezioni, lasciando l’Italia in una posizione precaria.

L’ex capo della Banca centrale europea è stato paracadutato nel 2021 per salvare l’Italia dalla pandemia e attuare le riforme per proteggere i fondi di salvataggio dell’UE per il Covid-19. Ma con le elezioni del prossimo anno che incombono, alcuni sostenitori politici sono sconvolti. Draghi, che mercoledì ha chiesto il voto di fiducia, ha sottolineato la necessità di ulteriori riforme, anche del sistema fiscale e legale italiano. Nonostante abbia vinto il voto, i principali partiti della sua coalizione, compresa la Lega di destra e il movimento populista 5 stelle, non hanno votato.

Nelle elezioni autunnali è probabile che prevalga una coalizione di destra guidata dai fratelli euroscettici italiani. Sarà difficile portare avanti le riforme di Draghi o convincere i partner dell’UE che l’Italia può limitare il proprio debito al 150% del PIL.

La crisi politica arriva in un brutto momento. Da grande importatore di energia, il Fondo Monetario Internazionale calcola che l’economia italiana potrebbe subire un colpo pari al 5% del PIL se il presidente russo Vladimir Putin tagliasse il gas all’Europa.

Inoltre, Roma senza timone avrebbe meno probabilità di intraprendere riforme o rispettare le regole finanziarie dell’UE. La presidente della BCE Christine Lagarde renderà più difficile includere l’Italia nel suo nuovo programma di acquisto di obbligazioni, che aiuterà gli stati più deboli a tenere sotto controllo i costi dei prestiti. Infine, senza un governo favorevole alle riforme, l’Italia non ha diritto a 672.000 milioni di euro dal Fondo europeo per la ripresa del Covid-19.

Una crisi su vasta scala come quella del mercato del debito nel 2012, che costringe Draghi ad acquistare obbligazioni, non è inevitabile. Sebbene mercoledì i rendimenti obbligazionari italiani siano aumentati, i costi finanziari a 10 anni di Roma, a circa il 3,5%, si sono dimezzati rispetto al 2011. Anche un governo euroscettico difficilmente riuscirà a far uscire l’Italia dalla moneta unica a questo punto.

Ma finché l’Italia non trova un governo credibile e riformista, deve far fronte a una crescita debole, bassi investimenti e alti costi di finanziamento. Questo è un grande autogol.

