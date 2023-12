L’Italia è la best seller della Spagna nel 2023, più economica di Dacia e MG

Non è un segreto che, per quanto i produttori di automobili considerino il mercato europeo come un mercato unico, le differenze tra ciascuno dei mercati al suo interno sono più importanti. Dovresti vedere quali sono le auto più vendute in alcuni mercati importanti Europa Per rendersi conto che i gusti e le esigenze del mercato spagnolo non hanno nulla a che vedere con i mercati italiano, tedesco o altri. Regno Unito.

Si tratta quindi del modello più venduto in assoluto nel nostro Paese Dacia SanderoUn veicolo utilitario il cui successo si basa sul suo prezzo basso, il re in Germania non è né più né meno. Volkswagen Golf, è poco che il nostro Paese non sia tra i 50 più venduti. Da parte sua, nel mercato Regno Unito Il modello più venduto di sempre Guado PumaIl SUV urbano si colloca al 29° posto in Spagna, nonostante sia il modello più venduto del marchio americano.

Non è vero che le diverse esigenze e il diverso potere d’acquisto degli acquirenti in ciascuno di questi mercati spieghino queste importanti differenze, anche se va tenuto conto che, ad esempio, in mercati come la Spagna o l’Italia, i prezzi bassi sono sempre sinonimo di successo.

La Fiat Panda batte l’Italia

Non è un caso che le tre auto più vendute sulle strade italiane siano i tre modelli con il prezzo più basso. Il best seller non è né più né meno di tutto il resto Fiat PandaIl modello ha accumulato più di 95.000 immatricolazioni nel mercato italiano, il che significa che ha venduto più di Toyota, marchio leader nel nostro Paese.

Seguendo Panda Dacia Sandero, un modello che ha accumulato più di 45.000 immatricolazioni nel mercato italiano, quasi il doppio di quelle accumulate nel nostro Paese, a dimostrazione che anche i modelli low cost sono più che benvenuti nel mercato italiano. Chiude la scena Lancia YpsilonUn modello non venduto in Spagna, ma di successo nel mercato interno con oltre 40.000 unità vendute.

Si dovrebbe notare che PandaUn modello che mette davvero sottosopra l’Italia, raddoppiando le vendite della sua immediata connazionale, che raramente viene venduta nel nostro Paese, sì, un modello che può vantare di avere un prezzo di entrata più conveniente del modello Dacia più economico o addirittura più economico. di MGDue dei marchi di moda più convenienti.