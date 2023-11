L’Italia è la destinazione internazionale meglio pubblicizzata in Argentina

L’Italia ha vinto il premio Disco d’OroRiconoscimento annuale dell’industria del turismo in Argentina come la destinazione internazionale meglio pubblicizzata.

A ritirare il premio per l’Italia è Veronica Morello, responsabile dell’ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo per il Sudamerica e l’Argentina.

Morello ha detto: ‘È un onore per l’intero settore turistico del Paese riconoscerci in questo modo; Ciò significa che li raggiungiamo attraverso i nostri sforzi, idee, strategie e attività promozionali. È un obiettivo raggiunto.’

Inoltre, ha voluto sottolineare che ‘per l’Italia questo è stato un anno di particolare visibilità in Argentina, dal 2012 lavoriamo per promuovere il Turismo delle Radici e abbiamo avuto modo di presentarlo al FIT. Questo è un momento molto strategico mentre prepariamo l’offerta per il 2024, l’anno delle radici italiane nel mondo.

Fabrizio Lucentini, Ambasciatore Generale in Argentina, ha voluto celebrare questo riconoscimento per il turismo in Italia, dicendo: ‘Siamo molto contenti di questo riconoscimento che premia il grande lavoro svolto quest’anno partecipando al FIT e ci dà speranza per il 2024. Sarà un anno dedicato al Turismo delle Radici.

