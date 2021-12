L’Italia è nella fase acuta dell’epidemia e sta valutando i controlli

“Nelle ultime otto settimane c’è stato un rapido aumento del territorio nazionale, che è già stato raggiunto 241 casi ogni 100.000 abitanti, Tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (9,6%) e nelle aree mediche (12,1%),” afferma il testo citato dall’Ansa.

Nel frattempo, il governo ha avvertito di nuove implicazioni per la variante Omigron del virus corona e sta pianificando un incontro al Siki Palace giovedì prossimo prima della vigilia di Natale per valutare i suoi progressi nel paese.

I risultati definitivi dipenderanno dall’esito del nuovo processo Omigron nel “voto lampo” previsto per lunedì, i cui risultati saranno discussi tre giorni dopo.

Secondo l’agenzia di stampa Europa, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati segnalati 24.259 nuovi contagi e 97 decessi a causa del coronavirus.

Alcune città hanno già limitazioni di capacità a causa dello shopping natalizio. Un tratto di Via del Corso a Roma è stato chiuso per ore durante i disordini, ed è stata istituita una strada a senso unico per i pedoni nel centro storico di Firenze.

Attualmente in Italia sono obbligatori pass verdi, vaccini, tamponi e mascherine.