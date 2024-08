“L’Italia è osservata in Europa perché ha il Pnrr più grande”

“L’Italia è un paese da” tenere d’occhio “nell’UE in quanto ha il più grande programma nazionale di ripresa e resilienza in Europa”, ha affermato. Raffaele Fito“Mercato unico, euro, PNRR: quale crescita economica per l’Unione europea?” Infatti “ci sono 120 miliardi di euro di debiti. Ecco perché la qualità dello spreco delle risorse è importante”, ha spiegato.

“Non possiamo pensare di procedere verso un allargamento “europeo” senza considerare il problema dell’allargamento europeo”, ha affermato Raffaele Fito, ministro delle Politiche europee del PNRR, Coesione e Politiche del Sud, al vertice di Rimini del gruppo “Mercato unico, Euro, PNRR”. : Quale crescita economica per l’Unione europea?”

“Uno dei passaggi che mi ha colpito del discorso di Ursula van der Leyen è stato “Avviare una scelta chiara su empowerment e semplificazione”, ha detto Raffaele Fito, ministro per le Politiche europee, PNRR, Coesione e Politiche del Sud. Incontro a Rimini nell’ambito del gruppo “Mercato unico, euro, PNRR: per l’Unione europea Cos’è la crescita economica?” In effetti, “il costo del cambiamento è considerevole e dobbiamo prendere decisioni fondamentali”, dopo tutto, “i nostri concorrenti si stanno muovendo molto rapidamente”, ha affermato. aggiunto.

Leggi anche altre notizie in merito Novità Nova

Clicca qui e ricevi aggiornamenti su WhatsApp

Seguici sui canali social di Nova News Twitter, LinkedIn, Instagram, telegramma