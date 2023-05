L’Italia è partita per una vittoria storica contro il Brasile, ma il tempo è scaduto

Il Brasile, campione sudamericano in carica, ha iniziato il Mondiale Under 20 in Argentina con una sconfitta contro l’Italia. Velocemente, dopo 11 minuti, l’esterno Matteo Bratti scende e segna il primo gol con un pettine in area. Poi arriva la doppietta di Casade che va negli spogliatoi con Canarinha sotto 0-3.

Era dai Mondiali del 2003 che il Brasile non perdeva per tre gol nel primo tempo di un Mondiale Under 20. Quell’anno, hanno iniziato uno svantaggio di tre gol contro l’Australia e la partita è finita 3-2, la notte di Mendoza.

Il Brasile si è ripreso nel finale con due gol di Marcos Leonardo al 72esimo e all’87esimo.

Gli azzurri hanno mostrato due volti nelle Malvinas Argentina De Mendoza, come nessun altro, ha subito la sconfitta di Canarinha.

Hanno dato ai campioni sudamericani un controllo della realtà Andando 3-0 nel primo tempo (una vittoria che sarebbe stata la peggiore in 103 partite giocate dall’Under 20 di Verdemarello) e Alla fine hanno finito di chiedere tempo dopo la doppietta di Marcos LeonardoSognava un punto per la sua squadra.

La squadra, guidata da Carmine Nunziata, ha confermato la vittoria in un ottimo primo quarto d’ora, grazie a Matteo Prati (apre le marcature dopo 11′) e alla doppietta di Casadei (28′, 35′), prima e aiutata ad allungare le chance andare negli spogliatoi 3-0.

Gli argentini delle Malvinas hanno acclamato i brasilianiHa cantato odi per gli italiani e il suo famoso “Boys…!!” Ricordando a tutti che sono i campioni del mondo in carica.

Entrambe le squadre sono uscite con un 4-4-2 sulla carta, ma l’Italia è passata alle ali di terzino, spingendo indietro il centrocampo brasiliano.

La classe Casadei è straripante di Tommaso Baldanzi, la grande promessa di questa generazione, e la fiducia di Simone Pafundi, il più giovane del gruppo, ha fatto il resto.

Canarinha iniziò a sentire velocemente la sconfitta. Un veloce passaggio al centro mette Turia al centro dell’area, Casadei si insacca e Bratty spunta sul secondo palo e segna a volontà.

I primi ‘oles’ iniziarono nell’arena. Il Brasile non sa come reagire, incapace di trovare il modo per cancellare il gol di Desplanches. Giovanni ha chiesto un rigore in una delle poche esercitazioni in campo gara. L’arbitro non si è accorto di nulla.

Il secondo è arrivato dopo una brutta partenza su calcio d’angolo del portiere brasiliano Michel. Kasadei ha approfittato dell’errore per concludere con un colpo di testa in due tempi.

Il Brasile finisce per annegare in un contropiede di Arthur Cutt, che si traduce in rigore su Casadei. Il centrocampista del Reading era incaricato di cambiarlo. Altre cannucce dal pubblico.

Quando l’arbitro ha fischiato l’intervallo, gli uomini di Menace si sono radunati intorno al campo per inseguirsi e ha avuto un effetto, anche se era visibile nella ripresa.

Matheus Nascimento contro Desplanches non è stato perfetto, ma Marcos Leonardo ha fatto due volte.

Da lì, sono passati all’offensiva alla ricerca di un equilibrio miracoloso che non è mai arrivato. Canarinha parte male contro Repubblica Dominicana e Nigeria, che oggi hanno battuto 2-1 i caraibici