L’Italia è un modello per la Spagna nella formazione del personale turistico

Questo contenuto è stato rilasciato il 07 aprile 2022 – 17:11

Roma, ap. 7 (EFE) .- Il ministro del Turismo italiano Massimo Caravaglia ha citato oggi la Spagna come esempio di Paese impegnato a formare i propri lavoratori nel settore, affermando che l’Italia dovrebbe fare lo stesso.

Caravaglia, attivista del suo ministero, ha sottolineato che l’Italia ha un tasso di disoccupazione del 10% e che il settore turistico soffre molto della carenza di personale e dell’incertezza nelle assunzioni.

“Abbiamo anche un problema di formazione. Abbiamo 60 aziende di turismo tecnologico in Spagna, ne abbiamo 14 e potremmo pensare che dovremmo andare a Losanna (Svizzera) per l’istruzione superiore”, ha sottolineato Caravaglia, sostenendo che ciò era necessario. Il governo e altri partner pubblico-privati ​​implementano programmi di formazione e supporto per il settore.

Il turismo è stato duramente colpito dall’impatto delle restrizioni dovute all’epidemia, ma sostiene che saranno eliminate dal 1 maggio e che l’Italia vuole riconquistare la sua quota di mercato e competere con la Spagna nella stagione estiva.

Caravaglia aveva recentemente affermato che chiederà al Ministero dell’Economia italiano di aumentare il budget annuale per l’Agenzia nazionale del turismo del Paese, perché “le filiali in Spagna o Francia sono due volte più grandi che in Italia” in modo da poter ottenere “risultati migliori” in migliorare i propri obiettivi.

L’Agenzia Italiana del Turismo e il Ministero del Turismo hanno aperto una gara del valore di 9,9 milioni per ampliare digitalmente l’offerta turistica nazionale nell’ambito delle iniziative previste dal Piano Strategico per il Turismo 2017-2022.

Il turismo in Italia è ancora lontano dai livelli pre-epidemia e gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica mostrano che tra gennaio e settembre dello scorso anno è aumentato del 22,3% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma ha continuato a diminuire del 38,4%. Fino al 2019. EFE

