L’Italia esorta Israele a porre fine all’operazione militare a Rafah

Roma, Italia.

Vicepresidente e ministro degli Esteri ItaliaAntonio Tajani ha chiesto mercoledì al suo omologo israeliano: Israele Katz, chi Fine dell’operazione militare a Rafah Nel sud di Gaza, in una conversazione telefonica tra i due.

“In questa fase delicata del conflitto, ho chiesto al governo israeliano di cessare l’azione militare RafaFunziona Rischia di esacerbare la crisi umanitaria Nella Striscia di Gaza.

È importante continuare a lavorare in quella direzione Le trattative tra le parti sono in corso Si potrebbe raggiungere un cessate il fuoco che consentirebbe il rilascio degli ostaggi”, ha affermato Tajani in una nota del Ministero.

Durante la telefonata Tajani ha sottolineato a Katz che “l’importanza Italia Sovvenzione per l’apertura dei valichi di frontiera Permette agli aiuti umanitari di raggiungere la Striscia, a cominciare da cibo e aiuti medici.

In questo senso Tajani ha affermato l’impegno del governo anche nell’ambito della presidenza del G7 a continuare a lavorare per alleviare la crisi umanitaria a Gaza.