L’Italia festeggia così il capodanno, la notte di San Silvestro e Capodano

31 dicembre, Capodanno, In Italia è “Note di San Silvestro”., ovvero “Ultimo dell’anno”. Di solito pranzi con parenti o Spesso a casa di amici, o al ristorante, Quindi esci in folla e festeggia l’arrivo del nuovo anno per le strade.

Concerti nelle piazze di molte città

Molte città italiane, grandi o piccole, si organizzano Nella notte del 31 dicembre concerti con musica e spettacoli nelle piazze centrali.

I concerti sono generalmente interrotti a mezzanotte contare all’indietro, E inizia lo spettacolo pirotecnico. Poi il concerto ricomincia, le esibizioni oi dj set sono rimandati.

“Botti di Capotano”, una tradizione da festeggiare con i fuochi d’artificio

La tradizione dei fuochi d’artificio è molto diffusa in Italia. e lo scoppio di petardi dalle case e dalle strade, sebbene il loro numero sia recentemente diminuito.

In alcune grandi città suona il “Botti de Capotano”. È sordo E il fumo generato crea vere e proprie nebbie. Negli ultimi anni sono proliferate le barriere a protezione degli animali. Tuttavia, la tradizione dei petardi e dei petardi alla fine dell’anno è ancora prevalente e i divieti sono spesso nell’aria.

Capodanno Cabotano

Si chiama 1 gennaio, capodanno Capotano in Italia. Le città di solito hanno spettacoli ed eventi di strada e ogni città di solito ha tradizioni diverse. È giorno festivo su tutto il territorio nazionale.

