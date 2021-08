L’Italia festeggia Ferracosto, la festa delle antiche origini – Prinza Latina

La tradizione, iniziata dal primo imperatore romano nel XVIII secolo prima della nostra era, è una delle feste più importanti del calendario nazionale, fortemente ancorata alla cultura popolare come momento migliore dell’estate.

Questa giornata offre sempre un buon motivo per divertirsi, attività all’aria aperta, principalmente in campagna, insieme a fiumi, laghi, mari e montagne, la famiglia e gli amici. Feste parrocchiali, fiere, mostre e altre attività sono organizzate in tutto il paese, il che contribuisce a far rivivere la prima data aggiunta durante la festa dell’imperatore Feria Augusti.

Per il secondo anno consecutivo Foragosto ha contratto il virus Cowid durante il riemergere del numero di nuovi casi giornalieri dovuti alle crescenti varianti della SARS, all’epidemia di Covit-19 e alle restrizioni imposte per controllarla. 2 Delta.

Nonostante questa situazione, la metà degli italiani ha deciso di celebrare l’evento da casa, in vacanza o con il turismo regolare, secondo uno studio dell’Associazione italiana agricoltori diretti (Goldreti) e dell’agenzia di voto Ixé.

Un’altra indagine del Centro Ricerche Turistiche di Firenze per un’entità commerciale denominata Azodurismo Conformity ha confermato che ci sono state 11,5 milioni di prenotazioni su hotel e altre strutture simili questo fine settimana.

Il sondaggio ha rilevato che oltre l’89% di queste camere è rappresentato dai principali siti web di agenzie di viaggio.

Un’indagine del Centro Turismo e Commercio CNA stima che 13 milioni di turisti italiani hanno optato per agosto per le vacanze estive, 2,4 milioni in più rispetto al 2020.

D’altra parte, le previsioni del tempo di oggi prevedono una giornata generalmente tranquilla con temperature di 40 gradi centigradi in molte zone e un’allerta rossa per le alte temperature in 16 delle 27 città costantemente monitorate dal ministero della Salute.

Angona, Barry, Bologna, Bolzano, Frescia, Cambogia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rio de Janeiro, Roma Trieste e Viterbo.

