L’Italia festeggia il 1 maggio tra dubbi e paure

Secondo l’Istat, nel primo trimestre 2022 l’economia italiana ha registrato una contrazione inferiore allo 0,2 per cento, mentre il governo ha ridotto le previsioni di crescita del PIL da 4,7 a 3,1. Quest’anno.

La revisione del Documento di Economia e Finanza recentemente approvato ha declassato le aspettative di crescita rispettivamente nel 2023 e nel 2024 a 2,8-2,3 e 1,9-1,8 per cento.

“La previsione delle tendenze è caratterizzata da significativi rischi negativi su molti fronti sconosciuti”, ha affermato il ministro dell’Economia e delle finanze Daniel Franco in una presentazione sullo strumento chiave di pianificazione economica del Paese.

Tra questi, ha sottolineato l’interruzione della fornitura di gas naturale dalla Russia, che nel 2021 rappresentava il 40 per cento delle importazioni di quel prodotto.

Sebbene questo rischio sia in qualche modo legato agli attuali prezzi del petrolio e del gas, Franco ha avvertito che un’interruzione totale del gas russo potrebbe portare a ulteriori aumenti dei prezzi e inflazione. Estratto dal 2021. “

Secondo Estad, il paese europeo ha registrato un’inflazione del 6,2 per cento ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre l’indice di fiducia dei consumatori è sceso a 100 ad aprile da 100,8 di marzo.

L’incidenza della povertà assoluta individuale, invece, è rimasta stabile al 9,6 per cento della popolazione nel 2021, pari a 5,6 milioni di persone rispetto all’anno precedente, in leggera diminuzione dal 7,7 al 7,5 per cento in termini numerici. Famiglie colpite da questa atrocità.

Intanto l’epidemia di Covid-19 continua il suo corso, con 163.507 morti, 16.463.200 casi confermati e 699 casi ogni 100.000 abitanti, tra il 22 e il 28 aprile, secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. .

mem / fgg