“L’Italia gioca senza senso” – AS.com

L’Italia ha un’altra stanza difficile durante la pausa. Questa volta è arrivato dalla Germania. La squadra di Flick ha dato una piccola mano a Mancini, che non era andato in finale contro l’Argentina in finale ed era ancora perdutamente. I media italiani sono molto duri.

Gioco La Gazzetta Dello

“Questa volta l’Italia fa la stupida. La Germania domina e riconosce cinque gol

“Se avessimo giocato a Maracana, ci sarebbe stato un Maracana migliore”.

“Gli assiri sono stati travolti da Kimmich, rigore di Gundogan, doppiette di Mller e Werner. A fine match hanno segnato per Gnondo e Baton”.

Corriere Tello Sport

“Lezione dalla Germania all’Italia. Mancini è già terzo nel girone.

“L’Italia è la somma degli errori. Che peccato prima della Germania.

“Blu. Una sconfitta difficile, storica e poco appetibile, che riporta l’Italia a terra dopo una recente buona prestazione.

Marchio

“Cinque stanze dalla Germania. L’Italia di Mancini nel suo momento peggiore”

“E’ stata una sconfitta storica, è stata il punteggio e la rivale, ha fatto piangere di vergogna i tifosi italiani e ha riportato al centro il calcio italiano”.

Costruito

“Super vittoria contro l’Italia!”

“Cinque gol contro l’Italia ci motivano a giocare il Mondiale”

Esprimere

“La Germania finisce la serie internazionale contro l’Italia allo Shootouton M மோnchengladbach”

“Questo è il più grande successo degli ultimi 83 anni. Quasi tutto è andato bene”.

Legwip

“I tedeschi hanno dato una lezione di calcio all’Italia (5-2). La Mannschaft è seconda nel Gruppo 3.

“Dopo quattro pareggi, i tedeschi hanno attivato il rullo compressore contro l’Italia (5-2)”

“La Germania attrae”