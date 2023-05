L’Italia guida l’industria tessile tecnica europea

Tradotto



29 maggio 2023



Nonostante siano utilizzati in vari campi, i tessuti tecnici sono ancora sconosciuti e raramente visti. Rivestono però un ruolo importante nella moda, soprattutto nel settore del lusso, sempre alla ricerca di innovazione. Il suo consumo in Europa è passato dagli 8 miliardi di euro del 1995 ai quasi 30 miliardi di oggi. Tuttavia, quantificare questo campo così vario è difficile. I produttori italiani, che detengono la leadership europea nella produzione di tessuti tecnici, hanno cercato di definirne le caratteristiche durante un inedito simposio dal titolo “Textile 5.0 Made in Italy” tenutosi a Milano il 18 maggio.

Sebbene utilizzati in vari campi, i tessuti tecnici sono ancora poco conosciuti – ph DM

Dai settori automobilistico, alimentare, edile, del vetro e dell’acquacoltura, o elettrodomestici, dispositivi elettronici, touch screen, filtri per l’acqua o induzione, a divise o fibre tecniche utilizzate in medicina, giubbotti di sicurezza per forze dell’ordine e tute antincendio per aerospaziale o vigili del fuoco , luppolo e, naturalmente, abbigliamento sportivo, tessuti tecnici sono ovunque. Ma non sono mai stati invisibili. L’industria è l’attività principale per i tessili tecnici in Europa con una quota di mercato del 19% secondo i dati del 2018, in particolare nei trasporti (17%), mobili e imballaggi (13%) e costruzioni (11%).

In totale, il settore rappresenta 160 miliardi di euro a livello mondiale; Il 60% di questo totale corrisponde alla produzione cinese, seguita dalla quota dell’Unione Europea del 15% o 26 miliardi di euro. Più di un quarto (25,8%) di questi tessuti tecnici europei sono prodotti in Italia, per un valore totale di 6,71 miliardi di euro nel 2021, davanti a Germania e Francia. L’Italia, nota per l’alta qualità dei suoi tessuti tradizionali, impiega circa 27.000 persone nel settore in circa 2.800 PMI, che si distinguono per l’altissimo livello di competenza e ricerca. Le sue esportazioni raggiungono poco più di 3 miliardi di euro, circa la metà della sua produzione, posizionandosi dietro la Germania in termini di esportazioni, ma davanti alla Francia.

Tuttavia, secondo i partecipanti al simposio organizzato dall’associazione di categoria Sistema Moda Italia (Smi), che riunisce le aziende italiane del tessile e dell’abbigliamento, e la sua divisione Desili Techni, questa produzione record è ancora sottostimata.

“I tessuti tecnici italiani sono spesso sconosciuti, ma incredibilmente presenti in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana”, afferma il presidente di SMI Sergio Tamborini.

“Nei tessuti tecnici, la funzione è essenziale. Sono progettati con funzioni specifiche, sono scalabili e realizzati per svolgere un compito, mentre i tessuti tradizionali utilizzati per l’abbigliamento sono realizzati con l’intenzione di riscaldare o raffreddare, ad esempio leggerezza, senza scopo. Global direttore della tecnologia e della ricerca e sviluppo presso il produttore tessile Satie.

“Ogni settore di applicazione ha le proprie regole e standard. Il settore dei tessuti tecnici copre tutti i tipi di produzione, dal filato alla tessitura, passando per altri processi chimici”, continua.

“Le applicazioni sono così ampie e il tessuto tecnico offre così tante nicchie che è difficile definirne e conoscerne la portata. Tuttavia, è in aumento. La Cina, primo produttore mondiale, ha registrato un aumento dei volumi del 110% negli ultimi cinque anni “Il Paese esporta quanto l’Europa, ma di ogni prodotto. In termini di valore unitario, l’Europa raddoppia la Cina perché i suoi prodotti hanno un valore aggiunto significativamente più alto”, afferma Aldo Tempesti, Head of Technical Textiles di SMI-TexClubTex. L’Europa supera tutti i paesi in termini di brevetti. La Germania è il Paese che investe di più e detiene più brevetti.

Distribuzione mondiale della produzione tessile tecnica – ph DM

Tuttavia, dietro i suoi numeri di forte crescita, il valore dell’eccellenza italiana nel tessile tecnico è difficile da riconoscere. “Durante l’epidemia l’Italia ha creato un settore industriale dedicato alle divise tecniche per il settore medico. Ma dopo la crisi il sistema sanitario è tornato ad autodistribuirsi in Cina per ragioni di costo. Imperterriti, abbiamo raddoppiato gli sforzi. Innovazione, creando eco- Tute sostenibili, per esempio, il riciclo in un mono materiale facile da fare», dice Chiara Ferraris, direttrice della comunicazione del Gruppo Tessile Radici Group di Bergamo, specializzata in poliammidi e polimeri.

Come spiega l’amministratore delegato di Pattern Luca Sparlati, la crescita costante, un settore che richiede un alto grado di innovazione, accelererà senza dubbio la domanda di tessuti tecnici, soprattutto nel settore della moda. Il gruppo italiano, quotato in borsa e il cui fatturato supera i 100 milioni di euro, sviluppa e produce abbigliamento per grandi marchi.

“I grandi gruppi del lusso stanno spostando la loro strategia verso la sostenibilità. Soprattutto attraverso i materiali. Sono sempre più esigenti in termini di prestazioni. La domanda di tecnologia è ricorrente e sempre più importante”, aggiunge.

“Prima a Biella si faceva il miglior cashmere del mondo; Oggi ci chiedono di mantenerlo impermeabile e altre funzioni”, spiega.

Pattern si occupa di modellazione 3D solo da pochi anni ed è stato uno dei primi produttori ad entrare nel settore. La tecnologia 3D è ora utilizzata da tutte le marche. “Tuttavia, a quel tempo, nessuna casa ne voleva sapere nulla”, ricorda l’imprenditore, che si definisce un “artigiano tecnico”.

“Il nostro ruolo è, essenzialmente, quello di tradurre le idee dello stilista in prototipi realizzabili. Ma le applicazioni tecnologiche sono infinite e i brand non necessariamente sanno tutto. Come cliente finale, sta a noi agire come mediatori culturali per spiegare loro le più innovazioni che possono sfruttare.Più valore possiamo fornire attraverso questi tessuti innovativi, più comprendiamo, più dobbiamo comunicarlo”, spiega.

“La produzione di tessuti tecnici in Italia è aumentata dal 3% al 4% nel 2022. Con il potenziale esistente, dovremmo puntare a una crescita di almeno il 15% al ​​20%”, ha esortato le aziende italiane a unirsi. In uno sforzo generale.