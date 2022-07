L’Italia ha battuto l’Olanda per passare alle semifinali

A Bologna torna la squadra di Di Giorgi: sabato vede la vittoria di Francia e Giappone

Quarti di finale di Nations League, ottavi di finale, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. L’Italia ha battuto i campioni d’Europa dell’Olanda in quattro set (21-25, 25-22, 25-13, 25-22). Riporta i Blues in semifinale, i loro primi otto anni di assenza nella competizione. Sabato sera De Giorgi affronterà (giovedì) il vincitore di Francia e Giappone. Anche gli USA avanzano dopo aver sconfitto il Brasile in quattro set (20-25, 25-22, 25-23, 25-17).

Serata non facile per l’Italia, partita bene tra il pubblico dell’Unipol Arena, ma che ha sofferto l’intensità dell’attacco olandese, complice anche un momento di scarsa ricezione. Nonostante un disperato tentativo di rimonta della squadra guidata da Piazza (allenatore dell’Allianz Milan in Super League), tiene insieme il tabellone sotto la reazione di Giannelli e compagni. Il terzo girone singolo azzurro, l’Olanda ha chiuso con 13 punti. Anche Ivan Zaitsev entra in finalePrezioso nel contrastare la rimonta dell’Olanda: l’Italia ha vinto anche il Gruppo D ed è tornata alle semifinali della Nations League, dove è uscita nel 2014. Sabato sera affronteranno la Francia o il Giappone. finale. .