L’Italia ha concesso alla Ocean Viking il permesso di sbarcare 37 migranti in un porto a quattro giorni di distanza.

barca Vichinghi del mareSOS Méditerranée è accreditata dal governo italiano Sbarco al porto adriatico di AnconaIl salvataggio di questo sabato di 37 persone nel Mediterraneo centrale dopo circa quattro giorni di navigazione dall’area è un nuovo passo in una strategia per rendere più difficili queste operazioni di soccorso.

“La Ocean Viking è stata assegnata ad Ancona, in Italia, come porto sicuro per i 37 sopravvissuti a bordo. Il porto si trova a una distanza di 1.575 km dall’area operativa – 4 giorni di navigazione”, ha scritto ONG sui loro social network.

L’organizzazione ha promesso che “le previsioni del tempo peggioreranno da domenica sera”, da qui la decisione dell’amministrazione guidata dall’estrema destra. Georgia Meloney “Esporre i sopravvissuti a forti venti e mare mosso”.

La nave ha effettuato il suo primo e unico salvataggio di 37 persone a bordo di una barca in pericolo di estinzione sabato, poco dopo essere arrivata in una zona di soccorso da Ravenna (nord), sull’estrema costa adriatica. Mercoledì scorso, 113 migranti sono stati scaricati lì e lasciati.

L’Ong ha deplorato questa “nuova strategia”. Meloni GovHa chiamato i “porti lontani” i “porti chiusi” che gli avevano già impedito di attraccare in Sicilia (sud) a novembre.

Il 28 dicembre il governo italiano ha approvato a Una nuova ordinanza con misure per prevenire e combattere queste organizzazioniLo ha accusato di incoraggiare l’immigrazione irregolare.

In sostanza, questo testo non impedisce lo sbarco dei migranti in Italia, ma lo complica, costringendo le navi delle Ong ad accettare un porto designato, nonostante sia distante centinaia di chilometri, come ad Ancona o Ravenna.

I salvataggi delle ONG continuano per i primi cinque giorni dell’anno 2.556 migranti sono già sbarcati sulle coste italiane Secondo i dati del Viminale, dal Nord Africa sono partiti 368 rispetto ai 368 che lo hanno fatto nello stesso periodo del 2022.