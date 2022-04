L’Italia ha fatto rivivere la sua Pasqua turistica… ma senza il pubblico russo

Questo contenuto è stato rilasciato il 13 aprile 2022 – 09:11

Roma, ap. 13 (EFE) .- Con l’arrivo della Pasqua i turisti stranieri, quasi tutti europei, tornano in Italia con un ambiente pre-epidemico, anche se i russi quest’anno non sono a causa delle sanzioni sull’invasione ucraina. , La loro assenza scomparirà ma non rovinerà la stagione, il vero “periodo di prova” per l’estate.

Le vacanze di Pasqua in Italia quest’anno hanno un tono diverso: la vacanza del 2021 è stata protetta dal virus e ha dichiarato l’intero Paese una “zona rossa”, oggi praticamente non ci sono restrizioni, sembra di restare qui fino alla primavera. .

Di conseguenza, le ondate di turisti sono tornate alle “torte di campane” e devono guardare le statistiche del loro arrivo dal campo e vedere il pernottamento che assicura un ritorno una tantum.

Secondo il mercato nazionale, 14 milioni di italiani dovrebbero fare le valigie a Pasqua – solo lunedì prossimo festivo – e la quasi totalità, l’89,5% del totale, resterà nel proprio Paese, guadagnando 77.000 milioni. , Secondo Federalberghi i dati della federazione alberghiera.

In attesa di conoscere i dati definitivi, il suo leader Bernabeu Boca ammette che questo è un “buon segno” ma chiede “non cercare la vittoria” perché “una nuvola è apparsa all’orizzonte”: l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin.

“ARRIVEDERCI” per i russi

Le restrizioni della guerra di rappresaglia europea impediscono ai russi di arrivare in Italia, rappresentando l’1,5% del numero totale di visitatori stranieri che transitano ogni anno nel Mediterraneo.

La sua assenza comporterà la perdita di 180.000 pernottamenti, ovvero 20 milioni di euro dal sindacato “Azodourismo” a Efe fino al 25 aprile, giorno della Pasqua ortodossa.

Questo è un ostacolo in un rapporto che è cresciuto solo negli ultimi decenni, secondo le statistiche dell’Istituto Nazionale del Turismo (ENIT): All’inizio della serie storica, nel 1997, 280.000 russi sono arrivati ​​in Italia. Senza il virus l’anno scorso, nel 2019, avevano superato il milione (1.043.000).

Ma quelli sono altri tempi. Tre anni fa nessuno immaginava o temeva il “carcere” o indossava una maschera e i russi hanno speso circa 984 milioni di euro in bar, ristoranti, hotel o altri resort italiani, che anche quest’anno scompariranno.

Cinque luoghi preferiti sono l’antica Roma, la Milano cosmopolita, i canali di Venezia, la Firenze rinascimentale o le spiagge di Rimini, ma altri luoghi paradisiaci come l’isola di Capri, soprattutto in primavera e in estate.

Ora Capri, la tradizionale località di alcuni “grandi spendaccioni russi” e la vicina Ischia hanno entrambe registrato cancellazioni “multiple” nei loro hotel, con il governatore regionale Vincenzo de Luca che ha recentemente riconosciuto e sottovalutato il problema.

Vittorio Messina, presidente dell’Assoturismo Confesercenti, spiega che “la carenza di turisti russi si nota, soprattutto in alcuni luoghi, ma sebbene costituiscano una parte significativa del nostro pubblico, non è molto rilevante”.

Non riesco nemmeno a vedere l’oligarchia popolare quest’anno, che ha scelto i lussi della Sardegna o di Amalfi Beach e come il governo di Mario Tracy ha sequestrato le loro ville e barche per collusione con il regime di Putin.

Principalmente turismo europeo

In questo momento, quelli che vengono in Italia per trascorrere qualche giorno tra arte, cultura e cucina sono fondamentalmente cittadini europei, molti spagnoli, che spesso vengono in città come Roma.

Secondo i tour operator mancano “grandi gruppi” fuori dall’Ue, come cinesi, giapponesi o coreani (nel 2019 sono arrivati ​​dall’Asia 2,1 milioni di passeggeri, lasciando 2.857 milioni di euro, secondo i dati Enit).

Carla e Marina si godono un’estate ai piedi del Pantheon a Roma: “Volevamo vedere la città e la sua storia, ma non abbiamo viaggiato fino a quando la questione di Kovit non è stata risolta. Vedo che la città è molto affollata”, ha detto. dice prima Efe.

Aurora, spagnola, aspettava la Settimana Santa per recarsi nella città eterna che tanto agognava. Efe celebra ai microfoni la “riattivazione del turismo” a due passi dalla vivace Piazza San Pietro in Vaticano.

“Questa Pasqua, i visitatori dell’Europa occidentale e soprattutto italiani sono in movimento. Poiché gli stranieri rappresentano la metà della popolazione turistica estiva, si prevede che la domanda internazionale aumenterà durante l’estate”, sottolinea Messina.

Tutto dipende dal controllo del virus, ma anche da altri fattori, come l’inflazione o l’aumento dei prezzi dell’energia, che sono importanti per la tasca di Dur/Emjista, ma anche per l’imprevedibile guerra ucraina. EFE

