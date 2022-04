L’Italia ha firmato accordi con l’Africa per ridurre l’elevata dipendenza della Russia dal gas

Prima di Pasqua c’erano Algeria ed Egitto. Ora, l’Angola e la Repubblica del Congo. L’Italia si sta muovendo rapidamente per ridurre la sua dipendenza dal gas russo (circa il 45% delle sue importazioni) e l’azienda energetica italiana Eni sta facendo progressi significativi in ​​Africa grazie ai suoi 69 anni di presenza nel continente.

Il ministro degli Esteri del Paese, Luigi de Mayo, e il ministro dei cambiamenti climatici, Roberto Cingolani, si sono recati a Brazzaville e Luanda per firmare nuovi accordi, in sostituzione di Mario Draghi, rappresentato perché contagiato dal corona virus. “Non vogliamo dipendere dal gas russo perché l’economia non dovrebbe essere subordinata alla politica”, ha affermato il premier in un’intervista. Corriere della sera.

Le esportazioni aumenteranno di oltre 4,5 miliardi di m3 all’anno

Dal 2023 l’Italia riceverà dal Congo altri tre milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (GNL), che aumenteranno la produzione di oltre 4.500 milioni di metri cubi all’anno. Con l’Angola, Roma ha firmato una dichiarazione di intenti per ribadire la sua volontà di “creare nuove operazioni nel settore del gas naturale” per aumentare le esportazioni verso l’Italia. Poco prima di Pasqua, Drake si è recato in Algeria per acquisire altri 9.000 metri cubi all’anno tra il 2023 e il 2024, momento in cui le sue importazioni valevano 30 miliardi di dollari. Nonostante la riluttanza di alcuni dipartimenti italiani ad entrare nel Paese dopo l’assassinio dello studente italiano Giulio Regini al Cairo, Eni ha firmato un accordo con l’Egitto per esportare in Italia 3.000 milioni di metri cubi di Gnl. Presto potrebbe esserci un altro viaggio in Mozambico con lo stesso scopo.

Inizialmente si stimava che l’Italia sarebbe stata libera dal gas russo in due o tre anni, ma considerando il ritmo di questi nuovi accordi, Singolani ha ridotto i tempi a 18 mesi. “Nel secondo trimestre del prossimo anno avremo un’indipendenza quasi completa”, ha dichiarato Marchio .