L’Italia ha inciampato nella partita contro la Bulgaria

Soltanto 53 giorni dopo la vittoria a Wembley, campione d’Europa Inciampato per qualificarsi per la Coppa del Mondo. Lo ha fatto davanti a un locale, Firenze e un gruppo che da tempo aveva lasciato i suoi giorni migliori. La Bulgaria, che non ha vinto una partita e nessuno si aspettava una lotta per un posto in Qatar, ha dato una brutta bibita all’Italia.

La squadra guidata da Roberto Mancini ha pareggiato (1-1), ha fatto due cambi nell’undicesimo, che ha aperto la finale dell’ultimo Campionato Europeo. Firenze e Acerpi de Lorenzo ed entrò per Siellini. In un quarto d’ora, un gol di formaggio sembrava distruggere l’immagine per i campioni, ma prima dell’intervallo un calciatore dell’Illyrium, che gioca per la squadra di Ascoli in serie B italiana, ha pareggiato a livello locale. Il dominio (quasi l’80% di possesso) non poteva essere spezzato.

Ulteriori informazioni

Lo scoglio ha afflitto gli italiani, che hanno vinto tutte e tre le partite precedenti e ora devono andare a Basilea piuttosto che sfidare la Svizzera, che domenica ha vinto due partite.

Il rivale degli italiani in quella finale a Wembley, in Inghilterra, Ha vinto con scioglimento su una visita a Budapest che è stata considerata complicata. Southgate ha fatto un passo avanti rispetto al solito, creando una retroguardia di quattro uomini e ospitando tre registi. Harry Kane, miglior attaccante del Tottenham. Sterling, Mount e Greele si sono combinati e l’Inghilterra ha sostenuto il peso del gioco senza troppo di un bastone, ma la Puskas Arena di Budapest era all’altezza della bandiera, quindi la pelle era abbastanza forte da posizionarsi contro il rivale e nell’ambiente vulcanico. L’ultima Eurocup.

Sterling ha segnato all’inizio del secondo tempo dopo il recupero di Declan Rice e la fusione di Greeleish e Mount. Successivamente, in un altro rapido cambiamento che ha coinvolto Mount, Harry Kane è stato punito con una testa di ferro mentre l’Ungheria è crollata. Maguire ha colpito un colpo di testa quando un calcio d’angolo è uscito e, a più di venti minuti dalla fine, ha trasformato la lotta in un processo che Rice ha firmato all’ora (0-4).

Cabaret, non sconfitto

Un altro grande del continente è stato colpito dalla crisi del piccolo preside del Liechtenstein. Lì, nei primi 40 minuti di gioco, la Germania non ha segnato un solo gol. Ma Timo Werner ha segnato e ha facilitato il primo tiro di Hans-Dieter Flick, ha rinfrescato la squadra e non ha potuto far male a Neuer e M முller. La Germania non lotta, ma non decide (0-2) fino alla fine del quarto, gol di Sani su passaggio di Koretska. I tedeschi sono stati feriti da una battuta d’arresto il giorno precedente, e quando hanno perso in casa contro la Macedonia del Nord sono scivolati nella squadra guidata dall’Armenia che si erano allenati. Joaquin Cabaret Non conosceva la sconfitta e ha ottenuto un prezioso pareggio 0-0 (0-0) quando è arrivato al Falcon Fiftom.

Il Belgio, guidato dal catalano Roberto Martinez, ha avuto un po’ di paura quando è andato a Tallinn, dove l’Estonia è passata in vantaggio nel primo minuto della partita. Nel giro di mezz’ora era già tornato con Vanaken e molti altri Lukaku, nuovissimo Chelsea Gunner, Questa volta il raddoppio dell’autore. Ha poi battuto il giocatore del Real Madrid Hazard, un avversario molto debole che non ha potuto fermare senza grossi problemi la capacità creativa di un giocatore iniziale e decisivo (2-5). Deludentemente a Madrid, l’attaccante brilla nella sua selezione ed è andato allo stand soddisfatto dopo 74 minuti in campo. Questa è la terza vittoria di Martinez in quattro partite, che guida la Repubblica Ceca nella battaglia principale per il primo posto nel girone per tornare in Galles dopo la sconfitta di Bruxelles lo scorso marzo.

