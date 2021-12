L’Italia ha introdotto un nuovo certificato sanitario rafforzato contro Kovit

L’Italia sta adottando misure per controllare il virus corona Insieme a Nuovo certificato sanitario rinforzato, Quella E controlla le attività di chi non è vaccinato, Inoltre Aumentare le restrizioni su autobus, metropolitana e aree commerciali, Le principali fonti di infezione a Natale.

Il Nuovo certificato, Cittadini vaccinati e sopravvissuti alla malattia, l’accesso all’interno è essenziale. Bar, ristoranti, cinema e teatri, ma accedi Eventi sportivi, discoteche, feste ed eventi pubblici, Fino al prossimo 15 gennaio.

Il Ministero della Salute ha già introdotto un elaboratore che permette di verificarne la validità “Certificazione Super Green”Si chiama in Italia ed ha validità di nove mesi dall’ultima dose per chi è stato vaccinato e di sei mesi per chi è guarito da covit.

Attestato di lavoro ordinario

Per mali, il Certificato ordinario, che include a Test antigenico negativo, che è obbligatorio Lavorare, Accedi ai trasporti pubblici, entra nei musei e cammina nelle aree commerciali, ma non nei fine settimana, il nuovo pass deve essere mostrato.

Coincide con l’arrivo Certificato rinforzatoEntrano in vigore oggi le nuove misure ordinate dal ministero dell’Interno per aumentare le restrizioni su due tessere sanitarie.

Sarà responsabile della richiesta il personale della Polizia di Stato, dei Carabineros (Polizia Militare) e degli enti di gestione del trasporto pubblico locale. Certificato medico Per i pendolari della metropolitana e degli autobus a partire dai 12 anni, questo ha creato polemiche Scuolabus.

Polemiche sul trasporto scolastico

Dobbiamo mostrarlo ai minori di quell’età Scuolabus E le Regioni hanno già chiesto una “ordinanza restrittiva” per “consentire a tutti di andare a scuola”, provvedimento al vaglio del governo, che sottolinea la necessità di salvaguardare i meccanismi di trasporto.

L’accesso a bar, ristoranti e altri luoghi di intrattenimento è limitato dalla polizia locale e chiunque non sia in possesso della certificazione richiesta per ciascuna attività sarà confrontato. Una multa da 400 a 1.000 euro.

L’attuazione di queste nuove misure includerà Uso delle mascherine In Fuori dai centri cittadini e dalle zone commerciali, Ha promosso la vaccinazione nei giorni scorsi, in particolare la terza o la dose di richiamo.

Oggi 8,6 milioni di persone sono già state vaccinate, ovvero il 42,25% delle persone ha già il richiamo, mentre il numero di persone che sono state vaccinate L’intera agenda 45,7 milioni o a 84,76%, In attesa che i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni vengano vaccinati la prossima settimana. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati segnalati 15.021 nuovi contagi e 43 decessi.