L’Italia ha la flessibilità di gestire il rapporto volatilità: passività per debito

ROMA, 18 giu. (Reuters) – Il Tesoro italiano ha la flessibilità e la forza finanziaria per resistere alla volatilità dei mercati, ha detto sabato al quotidiano La Repubblica il suo responsabile della gestione del debito.

“Nessuno può sentirsi a proprio agio in un momento come questo, ma è una situazione gestibile, considerando l’intera cassetta degli attrezzi a nostra disposizione, inclusi 80,2 miliardi (€) di cash flow a fine maggio”, ha affermato David Iconi.

“Ciò significa che le aste possono essere riprogrammate, date le diverse scadenze”, ha aggiunto.

Gli oneri finanziari dell’Italia sono saliti a un massimo pluriennale nell’asta del debito pubblico della scorsa settimana, con gli investitori preoccupati per la prospettiva di continui rialzi dei tassi e la mancanza di un piano fermo da parte delle autorità per frenare l’aumento degli oneri finanziari.

Le preoccupazioni si sono attenuate dopo che la Banca centrale europea ha dichiarato che stava trasformando il debito maturo per aiutare i suoi membri più indebitati e sviluppando un nuovo strumento per prevenire la diffusione dei rendimenti.

Iacovoni ha affermato che i mercati sono ora in attesa di vedere come la Bce troverà un “nuovo equilibrio che non creerà altri squilibri”.

Ha affermato che il Tesoro si aspettava un aumento dei tassi di interesse quando le previsioni per il 2022 saranno state riviste alla fine di marzo. Tuttavia, ha affermato che il tasso di interesse dell’Italia potrebbe essere di 4-5 miliardi di euro superiore alle recenti stime per l’intero anno.

“Mi sento molto ottimista riguardo al futuro miglioramento dei tassi europei. Dobbiamo essere più vigili con lo spread”, ha aggiunto, rilevando il divario osservato da vicino tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni.

($ 1 = 0,9526 euro)

(Scritto da Christian Palmer e curato da Manuel Farias in spagnolo)