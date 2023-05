L’Italia ha messo fine al sogno mondiale Under 20 della Repubblica Dominicana

ESPN digitaleLettura: 2 min.

I Caraibi non avevano risposta all’attacco implacabile e alla difesa soffocante degli italiani.

Terzo gioco Repubblica Dominicana UN La Coppa del Mondo FIFA È finita come i loro due impegni precedenti, una sconfitta. In quella che dovrebbe essere una prima lezione di competizione ad altissimo livello per i locali, esordienti di questo tipo, la lunga strada che devono percorrere e l’alto livello del calcio in Europa. Provato..

Italia È riuscito a vincere senza problemi segnando tre gol contro zero, che lo hanno visto qualificarsi per la fase successiva del torneo contro il Brasile, venendo eliminato. Repubblica Dominicana Già Nigeria.

Italia Ha dominato completamente la partita contro i dominicani dal fischio d’inizio, costringendo a errori difensivi e segnando il primo gol della squadra al 17 ‘. Cesare Casadei. I dominicani cercheranno di contrastare l’assalto dell’attacco italiano, a tratti disorganizzato, e il punteggio chiuderà il primo tempo con quel margine. Il secondo tempo è stato più o meno lo stesso e anche se gli italiani non si sono fatti annullare uno dei loro gol dal VAR, hanno segnato ancora al 50 ‘grazie a Giuseppe Ambrosino E Kasadei Avrebbe riconvertito un gol all’84’.

Repubblica Dominicana eliminata dalla Coppa del Mondo FIFA Under 20 Foto AP/Natacha Pizarenko

Italia Ha dominato il possesso palla, ha avuto la palla il 52% delle volte, rispetto al 48% dei dominicani, e ha concluso con tre tiri in porta, creando pericolo su due di loro. La squadra italiana ha effettuato 21 tiri in porta dominicana, 10 dei quali pericolosi, nonostante il portiere dominicano Saverio Valdez Era ancora una volta una figura chiave per evitare un marcatore pesante. Inoltre, quelli Italia Hanno ricevuto 11 calci d’angolo, mentre i dominicani ne hanno ricevuti 4.

I dominicani sono privi di uno dei loro migliori attaccanti, il capitano Edison Ascona, assente per cartellino giallo dopo l’espulsione contro il Brasile.

La vittoria ha visto l’Italia alla pari con il Brasile con due vittorie e una sconfitta per qualificarsi per il 2 ° turno. La Repubblica Dominicana ha segnato un solo gol nell’intero torneo, ottenuto su calcio di rigore durante il primo torneo nella storia del paese.