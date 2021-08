L’Italia ha registrato temperature record di 48,8 gradi, l’Europa

lunedì 16 agosto 2021



15:39

Le autorità regionali siciliane hanno registrato mercoledì una temperatura in Italia, 48,8 gradi Celsius, che, se confermata, sarebbe un record europeo, causata dall’anticiclone Lucifero proveniente dall’Africa e all’origine dell’incendio.

Se l’Agenzia Meteorologica Italiana confermerà questa temperatura registrata a Siracusa, a sud-est della Sicilia, supererà il precedente record di 48,5 gradi registrato in Sicilia nel 1999. L’Italia sta attualmente affrontando la settimana più calda dell’estate, con temperature che oscillano sopra i 45 gradi.

In Calabria e Sicilia i vigili del fuoco hanno effettuato 300 interventi nelle ultime 12 ore, con i vigili del fuoco che hanno annunciato che dall’alba sono stati mobilitati sette vigili del fuoco. Un uomo di 77 anni in Calabria, vicino Regio, è morto per ustioni mentre cercava di salvare il suo gregge.

In Calabria, l’Aspramont Geopark, un insieme di montagne, catene montuose e altipiani, riconosciuto dall’UNESCO, raggiunge un’altitudine di circa 2.000 metri e si alterna a profonde vallate. Edna e le Isole Eolie.

Da giorni le fiamme del vento e del caldo hanno assediato anche la regione montuosa di La Madonna vicino al capoluogo siciliano, Palermo, distruggendo coltivazioni, abitazioni ed edifici industriali.

Nei prossimi giorni l’anticiclone che ha causato l’ondata di caldo a colpire l’Italia dovrebbe spostarsi verso nord, con temperature che dovrebbero raggiungere i 39-40 gradi nel weekend del 15 agosto e in Toscana (centro) a Lagio.

Fonte: Afp.