L’Italia ha tre finali importanti in Europa

Il calcio in Italia È nelle finali più importanti a livello di club; Inter, Roma e Fiorentina cercano di conquistare la gloria dominando rispettivamente l’Europa.

Potrebbero interessarti – Columbus Crew – Ricky Puig schernisce l’arbitro al LA Galaxy

con le informazioni che MrChip, Era dal 1994 che l’Italia non rappresentava tre diverse finali europee nella stessa stagioneQuindi vediamo la storia nel calcio italiano.

Tre finali europee

Come sei arrivato in finale?

Inter-Milan

Nonostante un distacco di soli 5 punti tra i due in Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha chiarito che il loro piano era giusto in tempo per le semifinali di Champions League.L’andata a San Siro è terminata 2-0 grazie alle reti di Edin Dzeko e Mjidarian.

La gara di ritorno è stata praticamente routine, i rossoneri non hanno potuto fare nulla e hanno perso 1-0 con il punteggio di Lautaro Martínez che ha portato il punteggio complessivo sul 3-0 a favore dell’Inter, rendendola finalista per il Manchester. città. Dopo 13 anni l’Inter torna a giocare la finale di UEFA Champions League.

Roma-Leverkusen

La chiave è stata definita da un unico obiettivo, opera del centrocampista italiano Edoardo PoCon il suo gol ha assicurato alla Roma il passaggio alla finale di UEFA Europa League.

Una partita davvero fantastica arriva nella Grand Final Il Siviglia non ha mai perso nella finale di detta competizione, sono i padroni e i signori dell’Europa League, intanto, José MourinhoUn allenatore della Roma non ha mai perso una finale UEFA.

Basilea-Fiorentina

Da parte sua, La Fiorentina è stata la squadra italiana che ha sofferto di più nella partita principalePerché nell’andata giocata all’Artemio Franchi, sono caduti agonizzanti 2-1 in favore del Basilea al 92′.

Al giro tenuto a St. Jacob’s Park, Il dolore e l’emozione sono riemersiMa ora è successo 3-1 in favore della squadra di Vincenzo Italiano e un posto in finale, con il gol del centrocampista ceco Antonin Barak all’ultimo minuto dei tempi supplementari.

Inter, Roma e Fiorentina conquisteranno l’Europa come rappresentanti del calcio italiano e della Serie A, anche se il compito non è facile, è un evento storico del calcio italiano, perché regolano la Champions League, l’Europa League e la Conference League.