L’Italia ignora le richieste di aiuto a 1.000 migranti

I gruppi umanitari che si prendono cura di quasi 1.000 migranti salvati a bordo di tre navi nel Mediterraneo lanciano l’allarme che la situazione sta peggiorando, ma il nuovo governo di estrema destra italiano non ha risposto alle richieste di approdi sicuri e ha rafforzato la sua posizione contro i battelli di salvataggio.

Il nuovo ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha gettato le basi per vietare le navi umanitarie dai porti italiani e ha fatto appello ai paesi che pilotano navi di soccorso per alleviare il peso dell’Italia accettando i passeggeri soccorsi.

Le azioni del leader leghista Matteo Salvini, che ha impedito alle navi umanitarie di entrare nei porti italiani quando era ministro dell’Interno nel 2018-2019, ricordano le azioni dell’ormai vicepremier.

Finora l’Italia, insieme a Malta, ha taciuto nel rispondere alle richieste di approdo sicuro per tre navi: la Geo Parents, operata da Medici Senza Frontiere, che ha a bordo 572 persone; SOS Mediterranean’s Ocean Viking, con 234 persone, e SOS Humanity’s Humanity 1 con 179 persone, sono stati tutti soccorsi durante la settimana del 22 ottobre.

Mentre l’Italia sta impedendo alle navi umanitarie di sbarcare 1.000 persone, i dati del Ministero dell’Interno indicano che le autorità italiane hanno portato altri 6.383 migranti sulle coste del Paese nell’ultima settimana.

Gli arrivi in ​​Italia via mare quest’anno sono saliti a 85.991, rispetto ai 53.825 dello stesso periodo dell’anno scorso. Questo numero è ben al di sotto del picco di arrivi nel 2014-2016.

I passeggeri di Jio Parents sono per lo più famiglie con oltre 60 minori non accompagnati, bambini, donne incinte e anziani. Molti dormono per terra e le scorte stanno finendo.

Barry riporta dal Milan. Lorne Cook a Bruxelles e Keir Molson a Berlino.